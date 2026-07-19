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وزير الدفاع الياباني يدعو لـ"رفع الحظر الوطني" المفروض على مناقشة الأسلحة النووية
وزير الدفاع الياباني يدعو لـ"رفع الحظر الوطني" المفروض على مناقشة الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى "رفع الحظر الوطني" المفروض على مناقشة الأسلحة النووية، بحسب ما أفادت به صحيفة يابانية. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T06:30+0000
2026-07-19T06:35+0000
أخبار اليابان
العالم
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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ونقلت الصحيفة عن كويزومي قوله: "بالنسبة لليابان، هذه قضية شائكة (الأسلحة النووية)، لكن لا يمكن تجاهلها، من الضروري المضي قدمًا في مناقشة مختلف التدابير مع إدراك خطورة الوضع ودون أي محظورات"، على حد قوله.وبحسب صحيفة "نيكاي"، انتقد الوزير المعارضة التي تطالب بالحفاظ على المبادئ الثلاثة غير النووية: عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم استيرادها. ووفقًا له، فإن موقف المعارضة "يُعنى أولًا وقبل كل شيء بحماية الوضع الراهن، تاركًا الدفاع عن اليابان لوقت لاحق"، على حد قوله.وفي الآونة الأخيرة، احتدم الجدل في اليابان حول حظر دخول الأسلحة النووية إلى البلاد. ففي نوفمبر 2025، استشهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، برد برلماني من وزير الخارجية السابق كاتسويا أوكادا، زعم فيه أن مبدأ "عدم الدخول" يسمح ظاهريًا برسوّ مؤقت للسفن الحربية الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية في المواني اليابانية، في حالات الطوارئ.وأكد السفير الروسي لدى طوكيو، نيكولاي نوزدريف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن القواعد المتعلقة بالأسلحة النووية بقيت ثابتة في اليابان، التي عانت من القصف الذري، لأكثر من نصف قرن. إلا أن الوضع تغير مع وصول تاكايتشي إلى السلطة، التي أولت أولوية لعسكرة البلاد.شويغو: نشر السلاح النووي على أراضي اليابان وأستراليا يهدد الأمن الإقليميالخارجية الروسية: المنظمات غير الحكومية الغربية لم تبد أي رد فعل تجاه مأساة ستاروبيلسك
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أخبار اليابان, العالم, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
أخبار اليابان, العالم, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

وزير الدفاع الياباني يدعو لـ"رفع الحظر الوطني" المفروض على مناقشة الأسلحة النووية

06:30 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 06:35 GMT 19.07.2026)
© Photoالأسلحة النووية الروسية قادرة على تدمير أمريكا
الأسلحة النووية الروسية قادرة على تدمير أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
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دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى "رفع الحظر الوطني" المفروض على مناقشة الأسلحة النووية، بحسب ما أفادت به صحيفة يابانية.
ونقلت الصحيفة عن كويزومي قوله: "بالنسبة لليابان، هذه قضية شائكة (الأسلحة النووية)، لكن لا يمكن تجاهلها، من الضروري المضي قدمًا في مناقشة مختلف التدابير مع إدراك خطورة الوضع ودون أي محظورات"، على حد قوله.

وأشار الوزير الياباني إلى أن فرنسا قررت في الآونة الأخيرة تعزيز قواتها النووية، وأن فنلندا سمحت بنشر أسلحة الدمار الشامل على أراضيها.

وبحسب صحيفة "نيكاي"، انتقد الوزير المعارضة التي تطالب بالحفاظ على المبادئ الثلاثة غير النووية: عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم استيرادها. ووفقًا له، فإن موقف المعارضة "يُعنى أولًا وقبل كل شيء بحماية الوضع الراهن، تاركًا الدفاع عن اليابان لوقت لاحق"، على حد قوله.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تحدث كويزومي بالفعل عن الحاجة إلى تزويد قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالغواصات النووية.

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وفي الآونة الأخيرة، احتدم الجدل في اليابان حول حظر دخول الأسلحة النووية إلى البلاد. ففي نوفمبر 2025، استشهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، برد برلماني من وزير الخارجية السابق كاتسويا أوكادا، زعم فيه أن مبدأ "عدم الدخول" يسمح ظاهريًا برسوّ مؤقت للسفن الحربية الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية في المواني اليابانية، في حالات الطوارئ.

ثم ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في البلاد، قد يبدأ مناقشات حول المبادئ الثلاثة جميعها، بسبب مراجعة مخططة لوثائق "إستراتيجية الأمن القومي لليابان"، بحلول نهاية العام.

وأكد السفير الروسي لدى طوكيو، نيكولاي نوزدريف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن القواعد المتعلقة بالأسلحة النووية بقيت ثابتة في اليابان، التي عانت من القصف الذري، لأكثر من نصف قرن. إلا أن الوضع تغير مع وصول تاكايتشي إلى السلطة، التي أولت أولوية لعسكرة البلاد.
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