https://sarabic.ae/20260720/السلطات-إسقاط-أكثر-من-400-مسيرة-استهدفت-موسكو-خلال-الليل-1115335769.html
السلطات: إسقاط أكثر من 400 مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل
السلطات: إسقاط أكثر من 400 مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة حلّقت باتجاه منطقة موسكو خلال ساعات الليل، مؤكداً أن معظمها جرى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T03:44+0000
2026-07-20T03:44+0000
2026-07-20T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
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وقال سوبيانين في منشور على منصة "ماكس" إن "أكثر من 400 طائرة مسيّرة معادية حلّقت باتجاه منطقة موسكو بين الساعة 8:30 مساءً والساعة 5:00 صباحًا".وأضاف أن "القسم الأكبر منها جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي على المسافات البعيدة قبل وصوله إلى المنطقة."وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ93-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1115214332.html
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روسيا, موسكو
السلطات: إسقاط أكثر من 400 مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 400 طائرة مسيّرة حلّقت باتجاه منطقة موسكو خلال ساعات الليل، مؤكداً أن معظمها جرى اعتراضه قبل وصوله إلى العاصمة.
وقال سوبيانين في منشور على منصة "ماكس" إن "أكثر من 400 طائرة مسيّرة معادية حلّقت باتجاه منطقة موسكو بين الساعة 8:30 مساءً والساعة 5:00 صباحًا".
وأضاف أن "القسم الأكبر منها جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي على المسافات البعيدة قبل وصوله إلى المنطقة."
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.