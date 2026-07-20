https://sarabic.ae/20260720/بزشكيان-لم-نتراجع-عن-أي-بند-من-بنود-التفاوض-مع-أمريكا-1115343434.html

بزشكيان: لم نتراجع عن أي بند من بنود التفاوض مع أمريكا

بزشكيان: لم نتراجع عن أي بند من بنود التفاوض مع أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، "ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة والاهتمام بالاقتصاد ومعيشة المواطنين لدعم صمود الشعب، في ظل التحديات الراهنة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T12:09+0000

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وقال بزشكيان، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي: "الاقتصاد ومعيشة الناس، هي أهم ساحة للمواجهة مع العدو، اليوم، نحن بحاجة إلى الوحدة والتلاحم واتخاذ القرارات القائمة على الحكمة الجماعية، وتعاون جميع مؤسسات الدولة أكثر من أي وقت مضى".وأضاف الرئيس الإيراني: "لم تقدم أي امتيازات تتعارض مع مصالح البلاد، بل إن المراجعة الدقيقة لبنود الاتفاق، أظهرت أن الجزء الأكبر من مكاسبه يصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن عمليًا العثور على أي بند يحقق منفعة أحادية الجانب للطرف الأمريكي".وشدد بزشكيان أن "الحكومة الإيرانية ستواصل العمل بجدية على إصلاح الهياكل غير العادلة وخدمة الشعب، مستفيدة من جميع الإمكانات المتاحة".ويأتي حديث الرئيس الإيراني عن الاقتصاد والمواجهة مع الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية معقدة إثر الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية والقيود على المعاملات المالية، إلى جانب التداعيات التي خلفتها المواجهات العسكرية الأخيرة على قطاعات الإنتاج والنقل والتجارة.إيران تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء لتهدئة التوترات مع أمريكاالحرس الثوري الإيراني: استهداف رادار ومستودع مسيرات أمريكية في قاعدة "علي السالم" بالكويت

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