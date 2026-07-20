https://sarabic.ae/20260720/خبراء-يحللون-أسباب-تراجع-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-والانتقال-من-إدارة-الندرة-إلى-توليد-الفائض-1115355258.html

خبراء يحللون أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والانتقال من "إدارة الندرة" إلى "توليد الفائض"

خبراء يحللون أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والانتقال من "إدارة الندرة" إلى "توليد الفائض"

سبوتنيك عربي

تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجددا، حيث سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ما يقارب 51 جنيها مرة أخرى، بعد فترة من التراجع... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T20:16+0000

2026-07-20T20:16+0000

2026-07-20T20:16+0000

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حول الأسباب والانعكاسات، أكد عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مدحت نافع، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليس وليد الصدفة أو تطورا مفاجئا، بل هو "امتداد لاتجاه مزمن" صاحب الاقتصاد المصري على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.ما هو العجز المزدوج؟وأوضح نافع أن المحرك الأساسي لهذا التراجع هو "العجز المزدوج" الذي يعاني منه الاقتصاد، والمتمثل في عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، وأن هذا الوضع يبقي الطلب على النقد الأجنبي دائما في مستويات أعلى من قدرة الاقتصاد على توليده بصورة مستدامة.ويرى نافع أن "هذه المكاسب تظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها توسع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، وأن الخفض في حد ذاته لا يصنع صادرات، بل يكشف فقط عن الحاجة الماسة لاقتصاد قادر على استغلال السعر التنافسي للعملة".وعن التوقعات المستقبلية لسوق الصرف، قال الخبير الاقتصادي إنه "لا يتوقع استقرارا دائما بمجرد تحسن التدفقات الدولارية أو الحصول على تمويلات خارجية جديدة"، معتبرًا أن "هذه المسكنات تعالج الأعراض أكثر مما تعالج الأسباب"، ومحذرًا من استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي بدلا من الإنتاج والتصدير، وأن الجنيه سيظل عرضة لضغوط متكررة حتى وإن شهد فترات من الاستقرار النسبي.مؤشراء الآداءأكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الدكتور محمد رجب، أن تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة تعد أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه التحولات تعكس إعادة تسعير للعملة في ظل متغيرات عالمية ومحلية متسارعة.وأضاف الخبير الاقتصادي: "التراجع الأخير في قيمة العملة يرتبط بعدة عوامل هيكلية، أبرزها استمرار الطلب المرتفع على النقد الأجنبي لتمويل الواردات ومستلزمات الإنتاج، والوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي، وتلبية احتياجات المستثمرين، بالتزامن مع قوة الدولار عالمياً نتيجة سياسات الفائدة الأمريكية التي ضغطت على عملات الأسواق الناشئة كافة".وأوضح رجب أن هذه التحركات لا ينبغي قراءتها كأزمة منفصلة، بل كإجراء تصحيحي تزامن مع تحسن ملحوظ في بعض مصادر السيولة الأجنبية، حيث تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حاجز 50 مليار دولار في 2025، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قوية تخطت 30 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الناتجة عن الصفقات الكبرى.وحول الرؤية المستقبلية، بيّن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن مسار الجنيه يتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات: "الاستقرار المرتبط باستمرار تدفقات الاستثمار، أو الانخفاض التدريجي المنظم في إطار مرونة سعر الصرف، أو التعرض لضغوط جديدة في حال حدوث هزات في الاقتصاد العالمي أو تراجع التدفقات".وشدد رجب على أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للجنيه لن يتحقق عبر إدارة سوق الصرف فحسب، بل من خلال "بناء اقتصاد إنتاجي" قادر على توليد العملة الصعبة عبر تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتعظيم عوائد قناة السويس والسياحة، وتطوير قطاع التكنولوجيا.

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اقتصاد, مصر, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي