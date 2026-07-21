https://sarabic.ae/20260721/خبير-أمني-لـسبوتنيك-تراجع-معنويات-كييف-وراء-إحباط-المزيد-من-المخططات-التخريبية-داخل-روسيا-1115385325.html
خبير أمني لـ"سبوتنيك": تراجع معنويات كييف وراء إحباط المزيد من المخططات التخريبية داخل روسيا
خبير أمني لـ"سبوتنيك": تراجع معنويات كييف وراء إحباط المزيد من المخططات التخريبية داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل الأمني والمخضرم في وحدة مكافحة الإرهاب الروسية "ألفا"، أندريه بوبوف، أن تزايد حالات إحباط الأجهزة الأمنية الروسية لمخططات تخريبية أوكرانية داخل... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T17:34+0000
2026-07-21T17:34+0000
2026-07-21T17:54+0000
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وقال بوبوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن عناصر جهاز الأمن الأوكراني، ومديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، باتوا يعتمدون أساليب قديمة في تنفيذ العمليات، ويواصلون إنفاق الميزانيات المخصصة لهم من دون إيمان بإمكانية تحقيق النصر، في إشارة إلى المحاولات الأخيرة التي أحبطتها روسيا لاستهداف منشآت نفطية ومطارات.وأشار بوبوف إلى أن التغييرات المتكررة في قيادات الأجهزة الأمنية الأوكرانية، التي قال إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجريها للحفاظ على سلطته، أضعفت أداء تلك الأجهزة، لافتًا إلى أن كثيرًا من عناصرها أصبحوا منشغلين بمستقبلهم الشخصي أكثر من انشغالهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.وأضاف أن هذا الواقع يفسر، بحسب رأيه، لجوء بعض العملاء الأوكرانيين إلى التواصل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" والإدلاء باعترافات أسهمت في إحباط هجمات قبل تنفيذها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات شهدها التاريخ أيضًا خلال الحرب العالمية الثانية.واختتم بوبوف حديثه بالقول إن الأجهزة الاستخباراتية الروسية تتبع نهجًا أكثر مرونة واستباقية، إذ باتت قادرة على كشف العملاء الأوكرانيين وإحباط مخططاتهم قبل دخولها مرحلة التنفيذ.وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تيومين هجومًا إرهابيًا كان يخطط له مواطن روسي بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وبناء على تعليمات من مُشغله، قام بضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع من مخبأ مُعد مسبقًا، بهدف تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي في مصفاة نفط بمدينة نياغان، في منطقة خانتي-مانسي ذاتية الحكم - يوغرا".جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكو
https://sarabic.ae/20260713/إحباط-هجوم-أوكراني-واسع-النطاق-على-مطارين-عسكريين--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1115160185.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار روسيا اليوم
خبير أمني لـ"سبوتنيك": تراجع معنويات كييف وراء إحباط المزيد من المخططات التخريبية داخل روسيا
17:34 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 17:54 GMT 21.07.2026)
حصري
أكد المحلل الأمني والمخضرم في وحدة مكافحة الإرهاب الروسية "ألفا"، أندريه بوبوف، أن تزايد حالات إحباط الأجهزة الأمنية الروسية لمخططات تخريبية أوكرانية داخل الأراضي الروسية يعود إلى عوامل داخلية تضرب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وفي مقدمتها تراجع المعنويات وضعف الدافع لدى عناصرها.
وقال بوبوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن عناصر جهاز الأمن الأوكراني، ومديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، باتوا يعتمدون أساليب قديمة في تنفيذ العمليات، ويواصلون إنفاق الميزانيات المخصصة لهم من دون إيمان بإمكانية تحقيق النصر، في إشارة إلى المحاولات الأخيرة التي أحبطتها روسيا لاستهداف منشآت نفطية ومطارات.
وأوضح أن العمل الاستخباراتي يقوم في جوهره على الإبداع والابتكار، معتبرًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون دافع قوي، مضيفًا أن غياب الإرادة ينعكس مباشرة على كفاءة تنفيذ العمليات الخاصة.
وأشار بوبوف إلى أن التغييرات المتكررة في قيادات الأجهزة الأمنية الأوكرانية، التي قال إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجريها للحفاظ على سلطته، أضعفت أداء تلك الأجهزة، لافتًا إلى أن كثيرًا من عناصرها أصبحوا منشغلين بمستقبلهم الشخصي أكثر من انشغالهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأضاف أن هذا الواقع يفسر، بحسب رأيه، لجوء بعض العملاء الأوكرانيين إلى التواصل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" والإدلاء باعترافات أسهمت في إحباط هجمات قبل تنفيذها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات شهدها التاريخ أيضًا خلال الحرب العالمية الثانية.
واختتم بوبوف حديثه بالقول إن الأجهزة الاستخباراتية الروسية تتبع نهجًا أكثر مرونة واستباقية، إذ باتت قادرة على كشف العملاء الأوكرانيين وإحباط مخططاتهم قبل دخولها مرحلة التنفيذ.
وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عدة مخططات لعمليات إرهابية في الآونة الأخيرة، حيث قال في بيان له، في 15 يوليو/ تموز الجاري، بأنه أحبط هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له على مصفاة نفط في يوغرا، وتم اعتقال عميل كان ينفذ أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في البيان
: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة تيومين هجومًا إرهابيًا كان يخطط له مواطن روسي بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وبناء على تعليمات من مُشغله، قام بضبط عبوة ناسفة يدوية الصنع من مخبأ مُعد مسبقًا، بهدف تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي في مصفاة نفط بمدينة نياغان، في منطقة خانتي-مانسي ذاتية الحكم - يوغرا".