https://sarabic.ae/20260721/من-المنافذ-إلى-الأسواق-التعرفة-الجمركية-ترفع-الأسعار-وتعمق-الركود-في-العراق-1115380165.html

من المنافذ إلى الأسواق... التعرفة الجمركية ترفع الأسعار وتعمق الركود في العراق

من المنافذ إلى الأسواق... التعرفة الجمركية ترفع الأسعار وتعمق الركود في العراق

سبوتنيك عربي

في وقت يواجه فيه العراقيون ضغوطا معيشية متزايدة، تحولت التعرفة الجمركية إلى واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل، بعد أن انعكست بشكل مباشر على أسعار... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T15:52+0000

2026-07-21T15:52+0000

2026-07-21T15:52+0000

العراق

الجمارك

ارتفاع الأسعار

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الاستيراد وتعزيز الإيرادات، يرى تجار وخبراء اقتصاديون أن آثارها امتدت إلى جيب المواطن، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن حالة ركود تشهدها الأسواق المحلية.التعرفة الجمركية شلت الأسواق العراقيةوفي السياق، أكد صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية، أبو سجاد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "رفع التعرفة الجمركية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، خاصة أن العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد في ظل محدودية الإنتاج المحلي، الأمر الذي جعل المواطن الأكثر تضررا من هذه الإجراءات".وكانت رفعت الحكومة العراقية السابقة التعرفة الجمركية على السلع المستوردة بنسب تتراوح بين 5% و30%، وفق شرائح تبدأ بـ5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.، وتشمل هذه الرسوم جميع بنود التعرفة الجمركية البالغ عددها نحو 16.4 ألف بند موزعة على 99 فصلا جمركيا، والمعتمدة وفق النظام الدولي لتصنيف السلع في التجارة العالمية.تهدد بارتفاع التضخمفي المقابل، حذر الخبير الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي في حديث لـ"سبوتنيك"، من أن "استمرار العمل بالتعرفة الجمركية بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الأسلوب تلجأ إليه الكثير من دول العالم، إلا أن تطبيقه في العراق يختلف بسبب طبيعة الاقتصاد المحلي".بدوره، كشف هيثم ناصر وهو صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، عن "ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الإلكترونية بعد زيادة التعرفة الجمركية"، موضحا أن "الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت من نحو 5% إلى 30%".وأشار ناصر إلى أن "الارتفاع لا يقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل يشمل أيضا زيادات يفرضها بعض التجار، والحكومة لم تتمكن حتى الآن من ضبط الأسواق أو الحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار".بدوره، أكد عضو مجلس النواب رياض التميمي أن "مجلس النواب يواصل متابعة ملف التعرفة الجمركية من خلال استضافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ووزير المالية، ومدير هيئة المنافذ الحدودية".وأشار إلى أن "البرلمان والحكومة مستمران في الحوار مع حكومة إقليم كردستان للوصول إلى حلول سريعة تسهم في تنظيم الملف وتخفيف انعكاساته على المواطنين والأسواق العراقية".

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العراق

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2026

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, الجمارك, ارتفاع الأسعار, تقارير سبوتنيك, حصري