6 منتخبات تضمن مقاعدها رسميا في مونديال 2030
© AP Photo / Jon Superصورة أرشيفية - في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.
© AP Photo / Jon Super
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن 6 منتخبات تمثل ثلاث قارات حسمت مقاعدها مبكرا في نهائيات كأس العالم 2030، المفترض إقامتها في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنتخبات استفادت من الترتيبات الخاصة بالنسخة المئة التي تأتي احتفاء بمرور قرن على انطلاق أول نسخة من المونديال.
وضمن الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال الصعود المباشر إلى النهائيات دون خوض التصفيات القارية، باعتبارها الدول المنظمة للملف المشترك حيث مضنت بطاقات عبور تلقائية للحدث الكروي الأكبر عالميا.
وفي قرار استثنائي من "الفيفا"، التحقت منتخبات الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بركب المتأهلين، حيث تضمن القرار منح كل دولة منها استضافة مباراة افتتاحية واحدة احتفالا بالذكرى المئوية للنسخة الأولى التي أقيمت في العاصمة الأوروغويانية "مونتيفيديو" عام 1930، على أن تنتقل بقية منافسات البطولة لاحقا إلى الأراضي المغربية والإسبانية والبرتغالية.
وأصبحت المنتخبات الستة أول الحاضرين رسميا في النسخة المئوية، التي تشهد أروقة "الفيفا" حولها مناقشات مستفيضة بشأن إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 64 منتخبا بدلا من 48، في خطوة قد تجعل من مونديال 2030 النسخة الأضخم والأكثر شمولا في تاريخ اللعبة.
ويشار إلى أن المنتخب الإسباني كان قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم 2026، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف بعد التمديد لشوطين إضافيين.