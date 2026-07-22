https://sarabic.ae/20260722/بيروت-تشهد-وقفة-في-محيط-قصر-العدل-تنديدا-بملاحقة-الصحفيين-أمنيا-1115409178.html
بيروت تشهد وقفة في محيط قصر العدل تنديدا بملاحقة الصحفيين أمنيا
بيروت تشهد وقفة في محيط قصر العدل تنديدا بملاحقة الصحفيين أمنيا
سبوتنيك عربي
شهد محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة ضمت نوابا وحقوقيين وصحافيين وناشطين، تضامنا مع الصحافي حسن عليق، وذلك احتجاجا على صدور مذكرة... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
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واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذا المسار القضائي يمثل تجاوزا للأصول القانونية المعمول بها ومحاولة لتقويض حرية التعبير التي يكفلها الدستور، مطالبين بضرورة كف يد السلطة السياسية عن القضاء والأمن لضمان استقلاليتهم وحيادهم في التعامل مع القضايا العامة.ورأى الحاج حسن أن استخدام أساليب الترهيب لن ينجح في كسر إرادة الصحافيين أو الحقوقيين، واصفا ما جرى بـ"الإرهاب الفكري" الذي يهدف إلى محاصرة الأقلام الحرة ومنعها من التعبير عن مواقفها السياسية والوطنية.من جهتها، أعربت الناشطة السياسية، ريدا نور الدين، عن رفضها القاطع للاستدعاءات التي وصفتها بـ "التعسفية"، مشيرة إلى أن تحويل الصحافيين إلى التحقيق الأمني بدلاً من القضاء المختص يمثل خروجا عن القانون.وأشارت نور الدين إلى وجود تدخلات خارجية تؤثر على القرار السيادي للدولة اللبنانية، مما يدفع بالأجهزة الأمنية للتحرك بناء على طلبات لا تخدم المصلحة الوطنية، داعية إلى ضرورة أن يستعيد القضاء اللبناني عافيته واستقلاليته ليكون المرجع الأول والأخير لحماية الحريات العامة والديمقراطية التي عُرف بها لبنان.وأكدت عبد الفتاح، أن النضال من أجل استقلال القضاء ورفع يد القوى السياسية عنه يهدف إلى منع صدور قرارات استنسابية، مشددة على أن الوقوف اليوم مع قضية حسن عليق هو دفاع عن سيادة القانون وحق كل فرد في التعبير عن رأيه دون خوف من الملاحقة أو التوقيف.نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عونعون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بيروت تشهد وقفة في محيط قصر العدل تنديدا بملاحقة الصحفيين أمنيا
13:46 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 13:47 GMT 22.07.2026)
حصري
شهد محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة ضمت نوابا وحقوقيين وصحافيين وناشطين، تضامنا مع الصحافي حسن عليق، وذلك احتجاجا على صدور مذكرة إحضار بحقه للاستجواب أمام الأجهزة الأمنية بدلا من محكمة المطبوعات المختصة بقضايا النشر.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذا المسار القضائي يمثل تجاوزا للأصول القانونية المعمول بها ومحاولة لتقويض حرية التعبير التي يكفلها الدستور، مطالبين بضرورة كف يد السلطة السياسية عن القضاء والأمن لضمان استقلاليتهم وحيادهم في التعامل مع القضايا العامة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين الحاج حسن، أن محاولات تسخير القضاء والأمن لخدمة مشاريع سياسية أو الخضوع لإملاءات خارجية تُفقد السلطة عدالتها تجاه مواطنيها، مشددا على أن السلطة يجب أن تقف على الحياد في مثل هذه القضايا لضمان استقرار الدولة.
ورأى الحاج حسن أن استخدام أساليب الترهيب لن ينجح في كسر إرادة الصحافيين أو الحقوقيين، واصفا ما جرى بـ"الإرهاب الفكري" الذي يهدف إلى محاصرة الأقلام الحرة ومنعها من التعبير عن مواقفها السياسية والوطنية.
من جهتها، أعربت الناشطة السياسية، ريدا نور الدين، عن رفضها القاطع للاستدعاءات التي وصفتها بـ "التعسفية"، مشيرة إلى أن تحويل الصحافيين إلى التحقيق الأمني بدلاً من القضاء المختص يمثل خروجا عن القانون.
وأشارت نور الدين إلى وجود تدخلات خارجية تؤثر على القرار السيادي للدولة اللبنانية، مما يدفع بالأجهزة الأمنية للتحرك بناء على طلبات لا تخدم المصلحة الوطنية، داعية إلى ضرورة أن يستعيد القضاء اللبناني عافيته واستقلاليته ليكون المرجع الأول والأخير لحماية الحريات العامة والديمقراطية التي عُرف بها لبنان.
وفي الإطار القانوني، حذرت المحامية، فداء عبد الفتاح، من انزلاق السلطة القضائية نحو ممارسات تضرب مفهوم "دولة القانون"، معتبرة أن ملاحقة الصحافيين بسبب آرائهم التي لا تتوافق مع هوى السلطة تشكل سابقة خطيرة قد تطال أي مواطن في المستقبل.
وأكدت عبد الفتاح، أن النضال من أجل استقلال القضاء ورفع يد القوى السياسية عنه يهدف إلى منع صدور قرارات استنسابية، مشددة على أن الوقوف اليوم مع قضية حسن عليق هو دفاع عن سيادة القانون وحق كل فرد في التعبير عن رأيه دون خوف من الملاحقة أو التوقيف.