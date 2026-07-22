https://sarabic.ae/20260722/بيروت-تشهد-وقفة-في-محيط-قصر-العدل-تنديدا-بملاحقة-الصحفيين-أمنيا-1115409178.html

بيروت تشهد وقفة في محيط قصر العدل تنديدا بملاحقة الصحفيين أمنيا

بيروت تشهد وقفة في محيط قصر العدل تنديدا بملاحقة الصحفيين أمنيا

سبوتنيك عربي

شهد محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة احتجاجية حاشدة ضمت نوابا وحقوقيين وصحافيين وناشطين، تضامنا مع الصحافي حسن عليق، وذلك احتجاجا على صدور مذكرة... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T13:46+0000

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واعتبر المشاركون في الوقفة أن هذا المسار القضائي يمثل تجاوزا للأصول القانونية المعمول بها ومحاولة لتقويض حرية التعبير التي يكفلها الدستور، مطالبين بضرورة كف يد السلطة السياسية عن القضاء والأمن لضمان استقلاليتهم وحيادهم في التعامل مع القضايا العامة.ورأى الحاج حسن أن استخدام أساليب الترهيب لن ينجح في كسر إرادة الصحافيين أو الحقوقيين، واصفا ما جرى بـ"الإرهاب الفكري" الذي يهدف إلى محاصرة الأقلام الحرة ومنعها من التعبير عن مواقفها السياسية والوطنية.من جهتها، أعربت الناشطة السياسية، ريدا نور الدين، عن رفضها القاطع للاستدعاءات التي وصفتها بـ "التعسفية"، مشيرة إلى أن تحويل الصحافيين إلى التحقيق الأمني بدلاً من القضاء المختص يمثل خروجا عن القانون.وأشارت نور الدين إلى وجود تدخلات خارجية تؤثر على القرار السيادي للدولة اللبنانية، مما يدفع بالأجهزة الأمنية للتحرك بناء على طلبات لا تخدم المصلحة الوطنية، داعية إلى ضرورة أن يستعيد القضاء اللبناني عافيته واستقلاليته ليكون المرجع الأول والأخير لحماية الحريات العامة والديمقراطية التي عُرف بها لبنان.وأكدت عبد الفتاح، أن النضال من أجل استقلال القضاء ورفع يد القوى السياسية عنه يهدف إلى منع صدور قرارات استنسابية، مشددة على أن الوقوف اليوم مع قضية حسن عليق هو دفاع عن سيادة القانون وحق كل فرد في التعبير عن رأيه دون خوف من الملاحقة أو التوقيف.نائب عن "حزب الله": كلام ترامب عن تدخل الشرع في لبنان انتهاك للسيادة ونستغرب عدم تعليق الرئيس عونعون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو

https://sarabic.ae/20260722/نائب-عن-حزب-الله-كلام-ترامب-عن-تدخل-الشرع-في-لبنان-انتهاك-للسيادة-ونستغرب-عدم-تعليق-الرئيس-عون--1115396396.html

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