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دميترييف: الشتاء سيفضح فشل قرارات الطاقة الأوروبية
دميترييف: الشتاء سيفضح فشل قرارات الطاقة الأوروبية
سبوتنيك عربي
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن فصل الشتاء سيكشف زيف... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T16:57+0000
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وكتب على منصة "إكس": "الشتاء على الأبواب، وسيكشف زيف قرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".وجاء هذا التعليق ردا على تصريح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" النرويجية، بأن أوروبا من غير المرجح أن تملأ مرافق تخزين الغاز الطبيعي لديها حتى 80% من طاقتها قبل حلول فصل الشتاء.وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد تسبب في أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا.وتعاني ألمانيا من ركود اقتصادي عام منذ عدة سنوات. ويشهد اقتصاد البلاد تراجعًا، ناجمًا، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
https://sarabic.ae/20260722/بوتين-وضع-الاقتصاد-الروسي-مستقر-على-الرغم-من-المحاولات-الخارجية-لزعزعة-الاستقرار-1115397882.html
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دميترييف: الشتاء سيفضح فشل قرارات الطاقة الأوروبية

16:57 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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تابعنا عبر
أفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن فصل الشتاء سيكشف زيف قرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وكتب على منصة "إكس": "الشتاء على الأبواب، وسيكشف زيف قرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".
وجاء هذا التعليق ردا على تصريح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" النرويجية، بأن أوروبا من غير المرجح أن تملأ مرافق تخزين الغاز الطبيعي لديها حتى 80% من طاقتها قبل حلول فصل الشتاء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
10:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن نقص إمدادات الغاز الروسي قد تسبب في أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا.

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "زي دي أف" التلفزيونية، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد أخطأ في تقديم وعود انتخابية طموحة للألمان: "نواجه تحدياً مختلفاً تماماً من جمهورية الصين الشعبية. أزمة طاقة مستمرة (في ألمانيا) بسبب نقص الغاز الروسي".

وتعاني ألمانيا من ركود اقتصادي عام منذ عدة سنوات. ويشهد اقتصاد البلاد تراجعًا، ناجمًا، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
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