https://sarabic.ae/20260723/الأحزاب-الليبية-تدعو-إلى-انتخابات-خلال-عامين-وتؤيد-مؤتمرا-تأسيسيا-في-حال-تعثر-الحل-السياسي-1115445335.html

الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرا تأسيسيا في حال تعثر الحل السياسي

الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرا تأسيسيا في حال تعثر الحل السياسي

سبوتنيك عربي

اختتم المؤتمر الأول للأحزاب الليبية أعماله في مدينة سرت بإصدار بيان ختامي تضمن حزمة من التوصيات والقرارات الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية، مؤكدًا ضرورة تمكين... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T16:57+0000

2026-07-23T16:57+0000

2026-07-23T16:57+0000

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وأكد البيان أن الأحزاب المشاركة ترى أن استمرار الانقسام السياسي وتفكك مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية يشكل تهديدًا لوحدة البلاد وسيادتها، داعية إلى تبني حل وطني يحافظ على وحدة ليبيا ويؤدي إلى توحيد مؤسساتها وإنهاء المراحل الانتقالية.كما دعا البيان إلى تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في قضايا الفساد، وتجريد المختلسين من الأموال المنهوبة واستعادتها، بالتنسيق مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال.وأشار المؤتمر إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سياسي عاجل، فإن الأحزاب توصي باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يشارك فيه الشعب لتحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وثوابتها الوطنية، على أن تُحال مخرجاته إلى لجنة فنية لصياغتها في مشروع دستور دائم يُعرض على الاستفتاء الشعبي.وأضاف مجبر أن المشاركين أجروا نقاشات موسعة حول بنود البيان، شملت تعديل عدد من البنود، وحذف أخرى، وإضافة نقاط جديدة، بما يعكس مختلف الآراء والملاحظات التي طرحتها الأحزاب، مؤكدًا أن جميع الملاحظات أُخذت بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للبيان الختامي.وأوضح أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، في مقدمتها تمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها الفاعل في الحياة السياسية، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، بما يهيئ المناخ لإجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.وأضاف أن البيان نص أيضًا على أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة، فإن الأحزاب توصي باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يشارك فيه الشعب لتحديد هوية الدولة الليبية ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لصياغة دستور دائم ينظم مؤسسات الدولة.وكشف مجبر أن المؤتمر انبثق عنه قراران رئيسيان، الأول تشكيل لجنة تضم ستة أعضاء تتولى متابعة تنفيذ التوصيات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والثاني الموافقة على المقترح المقدم من ممثلي مدينة أوباري لاستضافة المؤتمر المقبل للأحزاب الليبية، في إطار توسيع المشاركة الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف المناطق الليبية.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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