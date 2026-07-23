الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرا تأسيسيا في حال تعثر الحل السياسي
© Sputnikالأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
© Sputnik
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اختتم المؤتمر الأول للأحزاب الليبية أعماله في مدينة سرت بإصدار بيان ختامي تضمن حزمة من التوصيات والقرارات الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية، مؤكدًا ضرورة تمكين الأحزاب من أداء دورها في العملية السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني لا يتجاوز عامين.
وأكد البيان أن الأحزاب المشاركة ترى أن استمرار الانقسام السياسي وتفكك مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية يشكل تهديدًا لوحدة البلاد وسيادتها، داعية إلى تبني حل وطني يحافظ على وحدة ليبيا ويؤدي إلى توحيد مؤسساتها وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأوصى المؤتمر بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة دورها الأساسي والفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، مع توفير الضمانات القانونية لمشاركتها في الانتخابات واعتماد القوائم الحزبية القائمة على البرامج السياسية، بما يعزز التمثيل السياسي ويكرس مبدأ التداول السلمي على السلطة.
© Sputnikالأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
© Sputnik
كما دعا البيان إلى تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في قضايا الفساد، وتجريد المختلسين من الأموال المنهوبة واستعادتها، بالتنسيق مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وأشار المؤتمر إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سياسي عاجل، فإن الأحزاب توصي باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يشارك فيه الشعب لتحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وثوابتها الوطنية، على أن تُحال مخرجاته إلى لجنة فنية لصياغتها في مشروع دستور دائم يُعرض على الاستفتاء الشعبي.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية، محمود مجبر، إن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر خُصصت لمناقشة مشروع البيان الختامي والتوصيات التي أعدتها اللجان المختصة، والتي عُرضت على رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في المؤتمر المنعقد بمدينة سرت.
© Sputnikالأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
© Sputnik
وأضاف مجبر أن المشاركين أجروا نقاشات موسعة حول بنود البيان، شملت تعديل عدد من البنود، وحذف أخرى، وإضافة نقاط جديدة، بما يعكس مختلف الآراء والملاحظات التي طرحتها الأحزاب، مؤكدًا أن جميع الملاحظات أُخذت بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للبيان الختامي.
وأوضح أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، في مقدمتها تمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها الفاعل في الحياة السياسية، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، بما يهيئ المناخ لإجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن التوصيات شددت كذلك على ضرورة توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية، بما يعزز التنافس الديمقراطي ويكرس العمل الحزبي المؤسسي.
© Sputnikالأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
الأحزاب الليبية تدعو إلى انتخابات خلال عامين وتؤيد مؤتمرًا تأسيسيًا حال تعثر الحل السياسي
© Sputnik
وأضاف أن البيان نص أيضًا على أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة، فإن الأحزاب توصي باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يشارك فيه الشعب لتحديد هوية الدولة الليبية ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لصياغة دستور دائم ينظم مؤسسات الدولة.
وكشف مجبر أن المؤتمر انبثق عنه قراران رئيسيان، الأول تشكيل لجنة تضم ستة أعضاء تتولى متابعة تنفيذ التوصيات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، والثاني الموافقة على المقترح المقدم من ممثلي مدينة أوباري لاستضافة المؤتمر المقبل للأحزاب الليبية، في إطار توسيع المشاركة الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف المناطق الليبية.