https://sarabic.ae/20260716/لجنة-44-هل-تقود-التوافقات-الأخيرة-إلى-إعادة-تشكيل-قيادة-المفوضية-والتمهيد-للانتخابات-في-ليبيا؟-1115253210.html

لجنة (4+4).. هل تقود التوافقات الأخيرة إلى إعادة تشكيل قيادة المفوضية والتمهيد للانتخابات في ليبيا؟

لجنة (4+4).. هل تقود التوافقات الأخيرة إلى إعادة تشكيل قيادة المفوضية والتمهيد للانتخابات في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

تتواصل حالة الجدل حول مخرجات الاجتماعات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وسط تباين واضح في تقييم الأطراف السياسية والمحللين لمدى قدرتها على... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

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وحول هذا الموضوع، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن ما يُعلن بشأن أعمال اللجنة المشتركة لا يتجاوز كونه تصريحات عامة تفتقر إلى أي تفاصيل يمكن مناقشتها أو البناء عليها، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتكرر دون تقديم أي نصوص تنظم آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وأضاف السريري أن اللجنة تراجعت عما سبق الإعلان عنه، وهو ما يعكس بحسب وصفه عدم التوصل إلى توافق حتى في أبسط الملفات المكلفة بها، رغم أنها لا تتسم بالتعقيد، معتبرًا أن تجاهل ما أُنجز سابقًا بشأن انتخاب رئيس المفوضية، والذي جرى بصورة علنية وشفافة خلال جلسة عامة للمجلس الأعلى للدولة نُقلت على الهواء مباشرة، أفسده تراجع مجلس النواب بدعم من بعثة الأمم المتحدة، في خطوة وصفها بأنها تعمد لعرقلة المسار.وبيّن أن هذا النظام يهدر مبدأ المساواة في تمثيل المواطنين داخل السلطة التشريعية، ويكرس ثقافة الغالب والمغلوب، كما يقصي الأحزاب السياسية لاعتماده النظام الفردي، فضلًا عن إلغائه الغرفة التشريعية الثانية والمقر الدستوري لها.واختتم السريري تصريحه بالقول: "إنه لا يبدو أن هناك أي توافق حقيقي حتى الآن، بل إن ما يجري يمثل من وجهة نظره إهدارًا للوقت والجهد، وتمديدًا للمرحلة الانتقالية لعامين إضافيين، بما يحمله ذلك من نتائج كارثية على البلاد".في المقابل، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الدولة الليبية تمر بمرحلة سياسية دقيقة تتأرجح بين رغبة حقيقية في إنهاء حالة الانقسام والفوضى وبناء مؤسسات مستقرة، وبين محاولات بعض الأطراف المستفيدة من استمرار المراحل الانتقالية لإطالة أمد الأزمة وتعطيل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.وأشار الديباني إلى أن حالة التفاؤل التي سبقت الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق النهائي المنظم للعملية الانتخابية في 14 يوليو/تموز تراجعت بعد تأجيل التوقيع، وهو ما يعكس استمرار وجود تباينات بشأن بعض التفاصيل الجوهرية، مضيفًا أن هذا التأجيل لا يعني فشل المسار السياسي، بل يؤكد الحاجة إلى التوافق على معايير واضحة ودقيقة تضمن استقلالية المفوضية وتحافظ على حيادها ومصداقيتها.وبيّن أن الاجتماعات الأخيرة للجنة (4+4) ركزت بصورة خاصة على آلية اختيار قيادة المفوضية، لافتًا إلى أن المناقشات أفضت وفقًا لما أعلنته البعثة الأممية إلى اعتماد آلية جديدة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود التي رافقت الآلية السابقة، بما يفتح المجال للوصول إلى توافق أوسع بين الأطراف المشاركة.وأضاف أن هذه الآلية لا تقتصر على اختيار رئيس للمفوضية، وإنما تستهدف وضع معايير موضوعية لاختيار مجلس المفوضية بالكامل، بما يعزز استقلالية المؤسسة ويحد من تأثير التجاذبات السياسية عليها، ويهيئ الظروف لإدارة العملية الانتخابية بصورة أكثر نزاهة وشفافية.واعتبر الديباني أن نجاح أي مسار سياسي أو انتخابي يظل مرتبطًا بتوافر بيئة أمنية مستقرة، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تمثل من وجهة نظره أحد العناصر الرئيسية في توفير الظروف الأمنية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، من خلال تأمين مراكز الاقتراع وضمان تنفيذ الاستحقاقات في أجواء مستقرة.وأضاف أن إعادة تشكيل المفوضية تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى ضمانات أمنية ومؤسساتية تكفل تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع، معتبرًا أن دعم القيادة العامة للمسار السياسي والحلول الدستورية ينسجم مع هدف توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام.وعلى الصعيد الدولي، قال الديباني إن الجهود الوطنية تتقاطع مع المبادرة الأمريكية الهادفة إلى دعم الاستقرار في ليبيا، والتي تركز على تعزيز المسار السياسي وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وأن الدعم الدولي للمسارات التوافقية من شأنه أن يمنح زخمًا إضافيًا لجهود إعادة هيكلة المفوضية واستكمال الترتيبات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.وأكد أن المجتمع الدولي يدرك أهمية التوصل إلى مؤسسات موحدة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, منظمة الأمم المتحدة, تقارير سبوتنيك