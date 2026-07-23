ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260723/ضابط-روسي-بدء-مرحلة-إجلاء-السكان-المدنيين-من-كونستانتينوفكا-1115436434.html
ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا
ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد وحدة تابعة لقوات الأنظمة المسيرة ضمن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ببدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من بلدة كونستانتينوفكا، مؤكدًا... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:06+0000
2026-07-23T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/19/1059134013_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ed5d549439bc93ad1b70caa4a2235809.jpg
وقال نائب قائد وحدة الأنظمة المسيرة في فوج المشاة الآلي رقم 1194 التابع للواء المشاة الآلي المستقل الرابع: "في الوقت الحالي، بدأت لدينا بالفعل مرحلة إخراج السكان المدنيين المسالمين من كونستانتينوفكا".وتابع: "نحن نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف للغاية؛ حيث نقوم دائماً بتوجيههم ومراقبة طرقهم عبر الطائرات المسيرة، ونساعدهم ونزودهم بالمواد الغذائية أثناء تحركهم حتى خروجهم، كما نقدم لهم كل أنواع الدعم والمساندة لضمان وصولهم بسلام". وأضاف أن ما لفت انتباههم كان مستوى الانضباط والاحترافية (الجيش الروسي) في التعامل مع المدنيين أثناء إخراجهم من المنطقة.وكان قد أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية، والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
https://sarabic.ae/20260720/فوج-أوكراني-يقر-بوقوع-مقاتليه-أسرى-في-قبضة-القوات-الروسية-بمدينة-كونستانتينوفكا-1115342087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/19/1059134013_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_79041e2f5b6129b5894bb4ac879bddc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا

12:06 GMT 23.07.2026
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد نائب قائد وحدة تابعة لقوات الأنظمة المسيرة ضمن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ببدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من بلدة كونستانتينوفكا، مؤكدًا تقديم كافة أنواع المساعدة لهم.
وقال نائب قائد وحدة الأنظمة المسيرة في فوج المشاة الآلي رقم 1194 التابع للواء المشاة الآلي المستقل الرابع: "في الوقت الحالي، بدأت لدينا بالفعل مرحلة إخراج السكان المدنيين المسالمين من كونستانتينوفكا".
وتابع: "نحن نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف للغاية؛ حيث نقوم دائماً بتوجيههم ومراقبة طرقهم عبر الطائرات المسيرة، ونساعدهم ونزودهم بالمواد الغذائية أثناء تحركهم حتى خروجهم، كما نقدم لهم كل أنواع الدعم والمساندة لضمان وصولهم بسلام".

وقال أحد السكان لوكالة "سبوتنيك" إن الجنود حملوا بعض كبار السن، وساعدوا الأشخاص الذين لم تعد لديهم القدرة على السير، مؤكدًا أن عملية الإجلاء جرت وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن ما لفت انتباههم كان مستوى الانضباط والاحترافية (الجيش الروسي) في التعامل مع المدنيين أثناء إخراجهم من المنطقة.
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فوج أوكراني يقر بوقوع مقاتليه أسرى في قبضة القوات الروسية بمدينة كونستانتينوفكا
20 يوليو, 11:20 GMT
وكان قد أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية، والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.
الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала