https://sarabic.ae/20260723/ضابط-روسي-بدء-مرحلة-إجلاء-السكان-المدنيين-من-كونستانتينوفكا-1115436434.html
ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا
ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب قائد وحدة تابعة لقوات الأنظمة المسيرة ضمن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ببدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من بلدة كونستانتينوفكا، مؤكدًا... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:06+0000
2026-07-23T12:06+0000
2026-07-23T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال نائب قائد وحدة الأنظمة المسيرة في فوج المشاة الآلي رقم 1194 التابع للواء المشاة الآلي المستقل الرابع: "في الوقت الحالي، بدأت لدينا بالفعل مرحلة إخراج السكان المدنيين المسالمين من كونستانتينوفكا".وتابع: "نحن نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف للغاية؛ حيث نقوم دائماً بتوجيههم ومراقبة طرقهم عبر الطائرات المسيرة، ونساعدهم ونزودهم بالمواد الغذائية أثناء تحركهم حتى خروجهم، كما نقدم لهم كل أنواع الدعم والمساندة لضمان وصولهم بسلام". وأضاف أن ما لفت انتباههم كان مستوى الانضباط والاحترافية (الجيش الروسي) في التعامل مع المدنيين أثناء إخراجهم من المنطقة.وكان قد أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية، والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
https://sarabic.ae/20260720/فوج-أوكراني-يقر-بوقوع-مقاتليه-أسرى-في-قبضة-القوات-الروسية-بمدينة-كونستانتينوفكا-1115342087.html
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روسيا, العالم
ضابط روسي: بدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من كونستانتينوفكا
أفاد نائب قائد وحدة تابعة لقوات الأنظمة المسيرة ضمن تجمع قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الخميس، ببدء مرحلة إجلاء السكان المدنيين من بلدة كونستانتينوفكا، مؤكدًا تقديم كافة أنواع المساعدة لهم.
وقال نائب قائد وحدة الأنظمة المسيرة في فوج المشاة الآلي رقم 1194 التابع للواء المشاة الآلي المستقل الرابع: "في الوقت الحالي، بدأت لدينا بالفعل مرحلة إخراج السكان المدنيين المسالمين من كونستانتينوفكا".
وتابع: "نحن نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف للغاية؛ حيث نقوم دائماً بتوجيههم ومراقبة طرقهم عبر الطائرات المسيرة، ونساعدهم ونزودهم بالمواد الغذائية أثناء تحركهم حتى خروجهم، كما نقدم لهم كل أنواع الدعم والمساندة لضمان وصولهم بسلام".
وقال أحد السكان لوكالة "سبوتنيك" إن الجنود حملوا بعض كبار السن، وساعدوا الأشخاص الذين لم تعد لديهم القدرة على السير، مؤكدًا أن عملية الإجلاء جرت وسط ظروف صعبة.
وأضاف أن ما لفت انتباههم كان مستوى الانضباط والاحترافية (الجيش الروسي) في التعامل مع المدنيين أثناء إخراجهم من المنطقة.
وكان قد أكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500عسكريا، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية،، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية، والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.