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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260723/ضربات-دقيقة-تطال-منشآت-لإمداد-قوات-كييف-في-ميناء-يوجني--الدفاع-الروسية-1115443514.html
ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية
ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم استهداف... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T15:56+0000
2026-07-23T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية طوال اليوم قصف الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وألحقت غارات جوية دقيقة التوجيه على ميناء يوجني (مؤسسة ميناء يوجني البحري الحكومية) أضراراً بالبنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، على مدار اليوم، توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية، فضلاً عن المراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260723/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115427361.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
رصد عسكري, العالم, روسيا

ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية

15:56 GMT 23.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseالجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل "فاب-500"
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم استهداف منشآت في ميناء يوجني تُستخدم لإمداد قوات نظام كييف.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية طوال اليوم قصف الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وألحقت غارات جوية دقيقة التوجيه على ميناء يوجني (مؤسسة ميناء يوجني البحري الحكومية) أضراراً بالبنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن أخريين كانتا تنقلان شحنات مخصصة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى مينائي "أوديسا" و"تشورنومورسك".
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناء أوديسا- وزارة الدفاع
06:55 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن إضافيتين أثناء عبورهما البحر، كانتا تقومان بإيصال شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، على مدار اليوم، توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية، فضلاً عن المراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
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