https://sarabic.ae/20260723/ضربات-دقيقة-تطال-منشآت-لإمداد-قوات-كييف-في-ميناء-يوجني--الدفاع-الروسية-1115443514.html
ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية
ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم استهداف... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T15:56+0000
2026-07-23T15:56+0000
2026-07-23T15:56+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية طوال اليوم قصف الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وألحقت غارات جوية دقيقة التوجيه على ميناء يوجني (مؤسسة ميناء يوجني البحري الحكومية) أضراراً بالبنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، على مدار اليوم، توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية، فضلاً عن المراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.الجيش الروسي يحرر مدينة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك -الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260723/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115427361.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
ضربات دقيقة تطال منشآت لإمداد قوات كييف في ميناء يوجني- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم استهداف منشآت في ميناء يوجني تُستخدم لإمداد قوات نظام كييف.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت القوات المسلحة الروسية طوال اليوم قصف الموانئ الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وألحقت غارات جوية دقيقة التوجيه على ميناء يوجني (مؤسسة ميناء يوجني البحري الحكومية) أضراراً بالبنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن أخريين كانتا تنقلان شحنات مخصصة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية إلى مينائي "أوديسا" و"تشورنومورسك".
وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن إضافيتين أثناء عبورهما البحر، كانتا تقومان بإيصال شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، على مدار اليوم، توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية، فضلاً عن المراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.