https://sarabic.ae/20260723/1115440834.html
إعلام: هجوم يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
إعلام: هجوم يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون إثر ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تركية في البحر الأسود. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:13+0000
2026-07-23T14:13+0000
2026-07-23T14:13+0000
البحر الاسود
أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113296483_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_edb9776d576e2ead07018f5cba497c92.jpg
وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن هجوما بطائرة دون طيار على سفينة تركية أدى لمقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة بحارة آخرين.وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة التي كانت في ميناء إسطنبول قد توجهت من تامان إلى طرابزون محملة بالفحم، مما يؤكد أن الهجوم وقع في منطقة نوفوروسيسك، بينما تذكر روايات أخرى أن الهجوم وقع في المياه الدولية قرب ميناء سامسون، وبذلك فإن الشخص الذي قُتل كان يعمل في غرفة المحركات، وفقا لما ذكرته الصحيفة التركية.وتعليقا على هذه الحادثة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الحوادث ناجمة عن "تصاعد النشاط الإرهابي للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
https://sarabic.ae/20260710/وزير-الخارجية-التركي-يجب-التوصل-إلى-اتفاق-لتنظيم-الملاحة-في-هرمز--1115107628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0a/1113296483_42:0:1242:900_1920x0_80_0_0_ccad7c95368d060823ca636c1cf5e86a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحر الاسود, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
البحر الاسود, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
إعلام: هجوم يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون إثر ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تركية في البحر الأسود.
وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن هجوما بطائرة دون طيار على سفينة تركية أدى لمقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة بحارة آخرين.
وأضافت أنه تم إسعاف المصابين الثلاثة ونقلهم إلى أقرب المستشفيات بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، مؤكدة أن سفينة الشحن تعرضت لأضرار لكنها واصلت إبحارها ووصلت إلى طرابزون، حيث تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، ويجري تنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ والمسح الفني.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة التي كانت في ميناء إسطنبول قد توجهت من تامان إلى طرابزون محملة بالفحم، مما يؤكد أن الهجوم وقع في منطقة نوفوروسيسك، بينما تذكر روايات أخرى أن الهجوم وقع في المياه الدولية قرب ميناء سامسون، وبذلك فإن الشخص الذي قُتل كان يعمل في غرفة المحركات، وفقا لما ذكرته الصحيفة التركية.
وتعليقا على هذه الحادثة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الحوادث ناجمة عن "تصاعد النشاط الإرهابي للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".