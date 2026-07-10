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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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30 د
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وزير الخارجية التركي: يجب التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في "هرمز"
وزير الخارجية التركي: يجب التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في "هرمز"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، معربًا عن توقعه إمكانية التوصل إلى حل للأزمة خلال نهاية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T15:03+0000
2026-07-10T15:13+0000
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وقال فيدان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، اليوم الجمعة، إنه "يجب التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنه يتوقع "حل الأزمة نهاية الأسبوع الجاري". وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك.وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

وزير الخارجية التركي: يجب التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في "هرمز"

15:03 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 15:13 GMT 10.07.2026)
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo
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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، معربًا عن توقعه إمكانية التوصل إلى حل للأزمة خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقال فيدان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، اليوم الجمعة، إنه "يجب التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنه يتوقع "حل الأزمة نهاية الأسبوع الجاري".
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12:28 GMT

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود مخاوف من احتمال توسع نطاق الصراع الإيراني.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك.
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08:24 GMT
وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.
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