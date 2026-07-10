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وزير الخارجية التركي: يجب التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في "هرمز"

وزير الخارجية التركي: يجب التوصل إلى اتفاق لتنظيم الملاحة في "هرمز"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، معربًا عن توقعه إمكانية التوصل إلى حل للأزمة خلال نهاية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال فيدان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، اليوم الجمعة، إنه "يجب التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أنه يتوقع "حل الأزمة نهاية الأسبوع الجاري". وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك.وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html

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