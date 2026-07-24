https://sarabic.ae/20260724/استهداف-سفينتين-تحملان-إمدادات-عسكرية-إلى-ميناء-تشيرنومورسك-الأوكراني---الدفاع-الروسية-1115476404.html
استهداف سفينتين تحملان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني - الدفاع الروسية
استهداف سفينتين تحملان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن وسفينة بضائع جافة كانتا تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T17:17+0000
2026-07-24T17:17+0000
2026-07-24T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة تم استخدام أسلحة موجهة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، لاستهداف -من بين أهداف أخرى- سفينة شحن وسفينة بضائع جافة في أثناء عبورهما (شمال شرق جزيرة زميني وبالقرب من بلدة زاتوكا) وهما تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قواتها شنت ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على موقع في ضواحي كييف، كانت تستعرض فيه طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، تستخدم لضرب المنشآت المدنية في روسيا.وأضاف بيان الوزارة حول استهداف القوات الروسية لمنشأة قرب كييف: "في أثناء الضربة، كان كبار مطوري ومصنعي الطائرات المسيرة، وممثلو قيادة قوات الأنظمة المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولون بشكل مباشر عن التخطيط والتنفيذ للضربات على الأراضي الروسية، موجودين في هذه المنشأة".
https://sarabic.ae/20260724/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-قرب-كييف-يجري-فيها-عرض-طائرات-مسيرة-محلية-وأجنبية-الصنع---وزارة-الدفاع-1115473990.html
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روسيا, رصد عسكري
استهداف سفينتين تحملان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن وسفينة بضائع جافة كانتا تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا.
وجاء في بيان الوزارة تم استخدام أسلحة موجهة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، لاستهداف -من بين أهداف أخرى- سفينة شحن وسفينة بضائع جافة في أثناء عبورهما (شمال شرق جزيرة زميني وبالقرب من بلدة زاتوكا) وهما تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية واصلت، طوال اليوم، استهداف الموانئ ومرافق البنية التحتية للنقل التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قواتها شنت ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على موقع في ضواحي كييف، كانت تستعرض فيه طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، تستخدم لضرب المنشآت المدنية في روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "وجّهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على موقع في ضواحي كييف، كان يجري فيه استعراض لطائرات مسيرة، بما في ذلك نماذج واعدة من إنتاج أوكراني وأجنبي، تستخدم لشن ضربات على المنشآت المدنية في روسيا".
وأضاف بيان الوزارة حول استهداف القوات الروسية لمنشأة قرب كييف: "في أثناء الضربة، كان كبار مطوري ومصنعي الطائرات المسيرة، وممثلو قيادة قوات الأنظمة المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولون بشكل مباشر عن التخطيط والتنفيذ للضربات على الأراضي الروسية، موجودين في هذه المنشأة".