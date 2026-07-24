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الجيش الأردني: إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة دون وقوع خسائر
الجيش الأردني: إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة دون وقوع خسائر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت سبعة صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران، كانت... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T13:15+0000
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ونقل بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول، أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي انتقلت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، لضمان سلامة المواطنين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-في-ضربة-أمريكية-على-مدينة-الأهواز-الإيرانية-1115453392.html
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أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار الأردن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

الجيش الأردني: إسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة دون وقوع خسائر

13:15 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت سبعة صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران، كانت متجهة نحو أراضي المملكة.
ونقل بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول، أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
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إعلام: إيران ترفض عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقل عبر دولة عربية
05:30 GMT
وأوضح المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي انتقلت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، لضمان سلامة المواطنين.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة على مدار الساعة، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن البلاد وسلامة مواطنيها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
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ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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