الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/الرئيس-الصربي-يكشف-سبب-عدم-توقيعه-على-البيان-الختامي-لقمة-كييف-1115477134.html
الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف
الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه لم يوقّع على البيان الختامي لقمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا، في كييف، بسبب خطط إنشاء "محكمة خاصة" ضد روسيا، وهو ما... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T18:30+0000
2026-07-24T18:30+0000
روسيا
العالم
صربيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102556/48/1025564838_0:237:4512:2775_1920x0_80_0_0_c2926f752eb29e4d5c719058d0108505.jpg
وقال الرئيس الصربي في مقابلة مع مجلة "دي فيلتفوخه" السويسرية: "هناك أسباب عديدة، لكنني سأذكر سبباً واحداً فقط. النقطة الحادية عشرة كانت تشكيل "محكمة خاصة" ضد روسيا. هناك ميثاق الأمم المتحدة، وعلينا الامتثال لقراراتها، وهذا كل ما في الأمر. أي شيء آخر لن يؤدي إلا إلى تأجيج الوضع وإشعال فتيل صراع أوسع، وهو أمر لا نرغب برؤيته".وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن "المحكمة" ستكون غير شرعية وستترتب عليها عواقب على الدول التي تنضم إليها. وأعلن فوتشيتش أنه لم يوقع على البيان الختامي للمنتدى في 15 يوليو/تموز.
https://sarabic.ae/20260724/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-في-غياب-أي-آفاق-سلمية-1115462518.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102556/48/1025564838_248:0:4264:3012_1920x0_80_0_0_cedd85b3231555c999f59ab7613a5bc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, صربيا
روسيا, العالم, صربيا

الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف

18:30 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Giannis Papanikos
تابعنا عبر
أوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه لم يوقّع على البيان الختامي لقمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا، في كييف، بسبب خطط إنشاء "محكمة خاصة" ضد روسيا، وهو ما تعتبره موسكو مبادرة غير شرعية، بالإضافة إلى بنود أخرى مماثلة.
وقال الرئيس الصربي في مقابلة مع مجلة "دي فيلتفوخه" السويسرية: "هناك أسباب عديدة، لكنني سأذكر سبباً واحداً فقط. النقطة الحادية عشرة كانت تشكيل "محكمة خاصة" ضد روسيا. هناك ميثاق الأمم المتحدة، وعلينا الامتثال لقراراتها، وهذا كل ما في الأمر. أي شيء آخر لن يؤدي إلا إلى تأجيج الوضع وإشعال فتيل صراع أوسع، وهو أمر لا نرغب برؤيته".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية
11:58 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي أعربت عن رغبتها في المشاركة في "محكمة خاصة" ضد روسيا بشأن أوكرانيا، دون أن تسميها.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن "المحكمة" ستكون غير شرعية وستترتب عليها عواقب على الدول التي تنضم إليها. وأعلن فوتشيتش أنه لم يوقع على البيان الختامي للمنتدى في 15 يوليو/تموز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала