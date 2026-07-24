https://sarabic.ae/20260724/الرئيس-الصربي-يكشف-سبب-عدم-توقيعه-على-البيان-الختامي-لقمة-كييف-1115477134.html
الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف
الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه لم يوقّع على البيان الختامي لقمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا، في كييف، بسبب خطط إنشاء "محكمة خاصة" ضد روسيا، وهو ما... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T18:30+0000
2026-07-24T18:30+0000
2026-07-24T18:30+0000
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وقال الرئيس الصربي في مقابلة مع مجلة "دي فيلتفوخه" السويسرية: "هناك أسباب عديدة، لكنني سأذكر سبباً واحداً فقط. النقطة الحادية عشرة كانت تشكيل "محكمة خاصة" ضد روسيا. هناك ميثاق الأمم المتحدة، وعلينا الامتثال لقراراتها، وهذا كل ما في الأمر. أي شيء آخر لن يؤدي إلا إلى تأجيج الوضع وإشعال فتيل صراع أوسع، وهو أمر لا نرغب برؤيته".وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن "المحكمة" ستكون غير شرعية وستترتب عليها عواقب على الدول التي تنضم إليها. وأعلن فوتشيتش أنه لم يوقع على البيان الختامي للمنتدى في 15 يوليو/تموز.
https://sarabic.ae/20260724/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-في-غياب-أي-آفاق-سلمية-1115462518.html
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روسيا, العالم, صربيا
الرئيس الصربي يكشف سبب عدم توقيعه على البيان الختامي لقمة كييف
أوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه لم يوقّع على البيان الختامي لقمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا، في كييف، بسبب خطط إنشاء "محكمة خاصة" ضد روسيا، وهو ما تعتبره موسكو مبادرة غير شرعية، بالإضافة إلى بنود أخرى مماثلة.
وقال الرئيس الصربي في مقابلة مع مجلة "دي فيلتفوخه" السويسرية: "هناك أسباب عديدة، لكنني سأذكر سبباً واحداً فقط. النقطة الحادية عشرة كانت تشكيل "محكمة خاصة" ضد روسيا. هناك ميثاق الأمم المتحدة، وعلينا الامتثال لقراراتها، وهذا كل ما في الأمر. أي شيء آخر لن يؤدي إلا إلى تأجيج الوضع وإشعال فتيل صراع أوسع، وهو أمر لا نرغب برؤيته".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي أعربت عن رغبتها في المشاركة في "محكمة خاصة" ضد روسيا بشأن أوكرانيا، دون أن تسميها.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن "المحكمة" ستكون غير شرعية وستترتب عليها عواقب على الدول التي تنضم إليها. وأعلن فوتشيتش أنه لم يوقع على البيان الختامي للمنتدى في 15 يوليو/تموز.