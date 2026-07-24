https://sarabic.ae/20260724/باحث-في-الشأن-الدولي-الغرب-يراهن-على-الوقت-والرد-الروسي-دخل-مرحلة-جديدة-1115478162.html

باحث في الشأن الدولي: الغرب يراهن على الوقت والرد الروسي دخل مرحلة جديدة

باحث في الشأن الدولي: الغرب يراهن على الوقت والرد الروسي دخل مرحلة جديدة

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور طوني معلوف، أن "تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كانت قوية، على الرغم من بقائها ضمن الأطر الدبلوماسية، عقب اللقاء... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح معلوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب يراهن على عامل الوقت، ويدفع باتجاه تأزيم الأوضاع، والضغط بكافة الوسائل خلال الشهرين المقبلين على الداخل الروسي، قبيل الانتخابات البرلمانية الروسية، لإحداث ضجة اجتماعية، وضرب الصورة المعنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزداد تأييده الشعبي، انطلاقا من قناعة بأن روسيا تؤخذ من الداخل ولا تؤخذ بالقوة".واعتبر معلوف أن "الخاسر الأكبر هو أوكرانيا، التي تشكل الورقة الوحيدة بيد الغرب، لأن الطبقة الحاكمة فيها تشكل بيئة خصبة للعداء لروسيا وفق مبادئ نازية وعنصرية"، وأن "الغرب يستثمر في أوكرانيا بهدف استنزاف روسيا".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "المواقع الأوكرانية الحساسة تُقصف للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فضلا عن قطع طرق إمداد الأسلحة الغربية إلى الداخل الأوكراني، واستهداف القدرات اللوجستية للجيش الأوكراني"، واعتبر أن ذلك "يشكل بداية الرد الروسي على استهداف المناطق المدنية الروسية".

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