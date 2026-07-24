https://sarabic.ae/20260724/ترامب-الولايات-المتحدة-تجري-محادثات-مع-إيران-1115480802.html
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران رغم الضربات المتبادلة
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران رغم الضربات المتبادلة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران رغم استمرار الضربات المتبادلة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين: "انظروا، نحن نتحدث معهم الآن".وأشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يشاركون في هذه المحادثات.وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد اتخذ قرارًا بشأن شنّ ضربات واسعة النطاق ضد إيران: "لا".وكتب ترامب على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدًا، سيتم تعويض أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها من الأموال الإيرانية، التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة. قد يكون هذا الضرر كبيرًا، لكنه الإجراء العادل والمنصف".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران رغم الضربات المتبادلة
20:25 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 20:26 GMT 24.07.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران رغم استمرار الضربات المتبادلة.
وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين: "انظروا، نحن نتحدث معهم الآن".
وأشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يشاركون في هذه المحادثات.
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن شنّ ضربات واسعة النطاق ضد إيران.
وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد اتخذ قرارًا بشأن شنّ ضربات واسعة النطاق ضد إيران: "لا".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن واشنطن ستستخدم الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة للتعويض عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسفن والبضائع في ظل الحصار العسكري الأمريكي المستمر لمضيق هرمز.
وكتب ترامب على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدًا، سيتم تعويض أي ضرر يلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها من الأموال الإيرانية، التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة. قد يكون هذا الضرر كبيرًا، لكنه الإجراء العادل والمنصف".