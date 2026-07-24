https://sarabic.ae/20260724/ترامب-يتوعد-الاتحاد-الأوروبي-بـدفع-ثمن-باهظ-للغاية-بسبب-سلوك-غير-أخلاقي-1115476725.html

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بـ"دفع ثمن باهظ للغاية" بسبب "سلوك غير أخلاقي"

ترامب يتوعد الاتحاد الأوروبي بـ"دفع ثمن باهظ للغاية" بسبب "سلوك غير أخلاقي"

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره تغريم شركة "غوغل"، معلنًا أن الولايات المتحدة ستطلق تحقيقا فيما وصفه... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T17:39+0000

2026-07-24T17:39+0000

2026-07-24T17:39+0000

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وقال في منشور على منصة "سوشيال"، إن الاتحاد الأوروبي يواصل استهداف كبرى الشركات الأمريكية عبر غرامات وصفها بأنها "غير قانونية وتمييزية"، مشيرًا إلى أن شركات مثل "آبل" و"ميتا" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) و"أمازون و"غوغل" تعرضت لعقوبات مالية بمليارات الدولارات. وأضاف أن إدارته ستباشر تحقيقا بموجب المادة 301 بشأن ما اعتبره "نهبا" للشركات الأمريكية ودافعي الضرائب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمنا باهظا للغاية" لهذا السلوك الذي وصفه بـ"غير الأخلاقي وغير القانوني"، وأن واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية كبيرة على التكتل، إلى جانب العمل على إلغاء ما وصفه بـ"العقوبات" المفروضة على الشركات الأمريكية.وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، تغريم شركة "غوغل" الأمريكية للتكنولوجيا 890 مليون يورو (ما يقارب مليار دولار أمريكي) لمخالفتها قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، متهمة إياها بالترويج لخدماتها الخاصة في نتائج البحث وتقييد مطوري التطبيقات على متجر "غوغل بلاي". وجاء في بيانها: "أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم قرارين يثبتان عدم امتثال "غوغل" لقانون الأسواق الرقمية... وذلك لتفضيلها خدماتها الخاصة على محرك بحث "غوغل"، ولفرضها قيودا على الشركات لتوجيه المستهلكين إلى قنوات شراء بديلة، غالبا ما تكون أرخص، على متجر "غوغل بلاي"... وفرضت المفوضية على "غوغل" غرامة قدرها 460 مليون يورو وغرامة أخرى قدرها 430 مليون يورو على التوالي".وأضافت المفوضية أنه تم إلزام "غوغل" بإزالة المخالفات في غضون 60 يوما، وإلا، فإن الشركة الأمريكية ستواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية، كما يحق للشركة استئناف القرار، بحسب البيان. وفي مارس/ آذار 2024، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع "غوغل" بعد دخول قانون التسويق الرقمي حيز التنفيذ، والذي ينظم أنشطة أكبر المنصات الرقمية.

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https://sarabic.ae/20260501/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-على-السيارات-والشاحنات-القادمة-من-الاتحاد-الأوروبي-25--1113042913.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن