https://sarabic.ae/20260724/دراسة-تحذيرية-تربط-بين-ضوضاء-المرور-ومرض-باركنسون-1115472982.html
دراسة تحذيرية تربط بين ضوضاء المرور ومرض "باركنسون"
دراسة تحذيرية تربط بين ضوضاء المرور ومرض "باركنسون"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن التعرض الطويل الأمد لضوضاء حركة المرور في المناطق السكنية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض "باركنسون"، فيما قد يوفر وجود جانب هادئ داخل... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T14:46+0000
2026-07-24T14:46+0000
2026-07-24T14:46+0000
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وحلل باحثون دنماركيون بيانات أكثر من 3 ملايين شخص خلال الفترة من 2000 إلى 2017، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "JAMA Neurology"، إذ اكتشفوا زيادة مستويات الضوضاء في الجانب الأكثر تعرضا من المنزل ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بـ"باركنسون" بنحو 3% لكل زيادة قدرها 11 ديسيبل تقريبا. وأوضحت الدراسة أن المنازل التي تحتوي على جانب أقل ضوضاء قد تساعد في تقليل التأثيرات السلبية، خاصة خلال ساعات الليل، بينما يواجه الأشخاص الذين لا يملكون مساحة هادئة تعرضا مستمرا للضجيج قد يكون أكثر ضررا. وأشار الباحثون إلى أن الضوضاء المزمنة قد تؤثر على صحة الدماغ عبر اضطراب النوم وزيادة التوتر وتحفيز الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل قد تؤثر على الخلايا المنتجة للدوبامين المرتبطة بمرض باركنسون. من جانبه، قال طبيب الأعصاب والباحث في مركز "HM CINAC" لعلوم الأعصاب، فرناندو ألونسو فريش، الذي لم يشارك في الدراسة، إن تحديد العوامل البيئية القابلة للتعديل يمثل أولوية للصحة العامة، مؤكدا أن الحد من التلوث الضوضائي عبر التخطيط الحضري والحواجز العازلة للصوت قد يكون له دور في حماية السكان.
https://sarabic.ae/20260216/علماء-روس-يكتشفون-علاقة-الأطعمة-الفائقة-المعالجة-بخطر-الإصابة-بالخرف-والصداع-النصفي-1110426653.html
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الصحة, علوم, الأخبار
دراسة تحذيرية تربط بين ضوضاء المرور ومرض "باركنسون"
كشفت دراسة حديثة أن التعرض الطويل الأمد لضوضاء حركة المرور في المناطق السكنية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض "باركنسون"، فيما قد يوفر وجود جانب هادئ داخل المنزل قدرا من الحماية من التأثيرات الصحية للضجيج المستمر.
وحلل باحثون دنماركيون بيانات أكثر من 3 ملايين شخص خلال الفترة من 2000 إلى 2017، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة
"JAMA Neurology"، إذ اكتشفوا زيادة مستويات الضوضاء في الجانب الأكثر تعرضا من المنزل ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بـ"باركنسون" بنحو 3% لكل زيادة قدرها 11 ديسيبل تقريبا.
وأوضحت الدراسة أن المنازل التي تحتوي على جانب أقل ضوضاء قد تساعد في تقليل التأثيرات السلبية، خاصة خلال ساعات الليل، بينما يواجه الأشخاص الذين لا يملكون مساحة هادئة تعرضا مستمرا للضجيج قد يكون أكثر ضررا.
وأشار الباحثون إلى أن الضوضاء المزمنة قد تؤثر على صحة الدماغ عبر اضطراب النوم وزيادة التوتر وتحفيز الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل قد تؤثر على الخلايا المنتجة للدوبامين المرتبطة بمرض باركنسون.
من جانبه، قال طبيب الأعصاب والباحث في مركز "HM CINAC" لعلوم الأعصاب، فرناندو ألونسو فريش، الذي لم يشارك في الدراسة، إن تحديد العوامل البيئية القابلة للتعديل يمثل أولوية للصحة العامة، مؤكدا أن الحد من التلوث الضوضائي عبر التخطيط الحضري والحواجز العازلة للصوت قد يكون له دور في حماية السكان.