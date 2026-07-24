https://sarabic.ae/20260724/زاخاروفا-تعليقا-على-تصريحات-ماسك-من-الأفضل-إيقاف-ستارلينك-في-أوكرانيا-1115461838.html
زاخاروفا تعليقا على تصريحات ماسك: من الأفضل إيقاف "ستارلينك" في أوكرانيا
زاخاروفا تعليقا على تصريحات ماسك: من الأفضل إيقاف "ستارلينك" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، بأن يقوم بإيقاف عمل شبكة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:39+0000
2026-07-24T11:39+0000
2026-07-24T11:39+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108062751_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_ffe86e2b7926cc822cdd679a0a813133.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أودّ أن أتوسع في الفكرة وأقترح إلغاء خدمة "ستارلينك"، حتى لا يموت الناس".وقال ماسك، أمس الخميس، في مقابلة صحفية: "أشعر بالانزعاج الشديد من هؤلاء الدبلوماسيين المتمرسين، الذين يتناولون وجبات عشاء فاخرة في أماكن راقية، بينما يموت الناس على خطوط المواجهة، والذين يصرخون مطالبين روسيا بسحب قواتها. لكنها لن تسحب قواتها. روسيا لن تتراجع".وتابع ماسك: "لن تعيد أوكرانيا هذه الأراضي، هذا لن يحدث".إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحداإيلون ماسك: مؤسسات سوروس تسيطر على المجر
https://sarabic.ae/20260607/ماسك-يكشف-السبب-الحقيقي-لتدخل-روسيا-في-الدونباس-1114133107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108062751_10:0:898:666_1920x0_80_0_0_08f7c85879b153d1abf9bceb4f88de63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
زاخاروفا تعليقا على تصريحات ماسك: من الأفضل إيقاف "ستارلينك" في أوكرانيا
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، بأن يقوم بإيقاف عمل شبكة "ستارلينك" الفضائية للإنترنت في أوكرانيا.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أودّ أن أتوسع في الفكرة وأقترح إلغاء خدمة "ستارلينك"، حتى لا يموت الناس".
وقال ماسك، أمس الخميس، في مقابلة صحفية: "أشعر بالانزعاج الشديد من هؤلاء الدبلوماسيين المتمرسين، الذين يتناولون وجبات عشاء فاخرة في أماكن راقية، بينما يموت الناس على خطوط المواجهة، والذين يصرخون مطالبين روسيا بسحب قواتها. لكنها لن تسحب قواتها. روسيا لن تتراجع".
وأشار ماسك إلى أنه لطالما "نادى بالسلام"، وقال: "قبل بضع سنوات، نشرتُ مقالاً حول الحاجة المُلحّة لتقديم تنازلات لروسيا. ليس لأنني مؤيد لروسيا، بل لأنني واقعي. وإلا، سيموت الناس لسنوات دون تحقيق أي شيء. وهذا ما يحدث بالفعل".
وتابع ماسك: "لن تعيد أوكرانيا هذه الأراضي، هذا لن يحدث".