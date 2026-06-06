إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/إيرول-ماسك-من-منتدى-بطرسبورغ-الاتحاد-الأوروبي-مزيف-ولا-يمثل-أحدا-1114124576.html
إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا
إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا
سبوتنيك عربي
أدلى إيرول ماسك، المهندس ورجل الأعمال، بسلسلة من التصريحات حول التطورات السياسية العالمية خلال مقابلة أجريت معه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قدم... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T16:17+0000
2026-06-06T16:17+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أخبار أوكرانيا
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_dacf5a666ae74007ae498139ccc576d0.jpg
في بداية النقاش مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أشاد ماسك (والد الملياردير إيلون ماسك) بتنظيم الفعالية ومكان انعقادها، واصفًا إياها بأنها "ممتازة للغاية" و"مُلفتة للنظر". ووصف المكان بأنه "جميل"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجمعات المنظمة جيدًا أصبحت نادرة. وأضاف أن على المشاركين أن يشعروا "بالفخر" و"بالحظ" لما تم إنجازه، وأن "يفخروا بأنفسهم وأن يكونوا سعداء وممتنين لما لديهم هنا".وحول تقيّمه تورط أوروبا في تصعيد الصراع من خلال زيادة إنتاج الطائرات دون طيار على الأراضي الأوكرانية، انتقل ماسك للحديث عن أوروبا، واصفًا وضعها السياسي بأنه "غريب جدًا" ويفتقر إلى التوجيه. وقال إن الحكومات في جميع أنحاء القارة "غير شعبية على الإطلاق" ومع ذلك لا تزال في السلطة، واصفًا الوضع بأنه "مريع". وأضاف أن "الشعوب لا تدعم أي حكومة في أوروبا"، كما انتقد المؤسسات فوق الوطنية "مثل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية"، مصرحًا بأن "الاتحاد الأوروبي لا يمثل أحدًا" ووصفه بأنه "مزيف".وفيما يتعلق بروسيا، حث ماسك الحضور على تجاهل العقوبات والحظر، مشيرًا إلى أنها نابعة من الغيرة، ومؤكدًا أن الآخرين "يتوقون لأن يكونوا مثل روسيا". وشجع على الاستمرار في المسار الحالي دون أي تأثير خارجي.في معرض حديثه عن الصراع في أوكرانيا، قال ماسك إن "البلاد استُخدمت لغسيل الأموال من قِبل "عناصر سيئة" من الولايات المتحدة". واستشهد بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مفاده أن 3500 شخص قُتلوا في دونباس عن طريق قاذفات أوكرانية قبل الحرب. وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية الحالية تفتقر إلى تفويض انتخابي، وأن أحزاب المعارضة السياسية مسجونة، واصفا الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه مُضلل، وجزء مما أسماه انهيارًا أوسع في أوروبا. وأعرب ماسك عن دعمه للقيادة الأمريكية الحالية، مُشيرًا إلى أنها أسهمت في تخفيف الضغط على روسيا، وأنه وعائلته يدعمون هذه الجهود. وعندما سُئل عن مرشح محتمل لجائزة نوبل للسلام، "رشّح ماسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وتعكس هذه المقابلة وجهات نظر ماسك الشخصية حول قضايا دولية رئيسية، والتي عُرضت خلال نقاش أوسع في المنتدى.
https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
https://sarabic.ae/20260603/روبوتات-ترحب-بالصحفيين-خلال-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113999680.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_ee24407be51e011ca98c69d0dd80d00f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار أوكرانيا, سبوتنيك
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار أوكرانيا, سبوتنيك

إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا

16:17 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورإيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدلى إيرول ماسك، المهندس ورجل الأعمال، بسلسلة من التصريحات حول التطورات السياسية العالمية خلال مقابلة أجريت معه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قدم آراءه الشخصية حول قضايا دولية رئيسية.
في بداية النقاش مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أشاد ماسك (والد الملياردير إيلون ماسك) بتنظيم الفعالية ومكان انعقادها، واصفًا إياها بأنها "ممتازة للغاية" و"مُلفتة للنظر". ووصف المكان بأنه "جميل"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجمعات المنظمة جيدًا أصبحت نادرة.
وأضاف أن على المشاركين أن يشعروا "بالفخر" و"بالحظ" لما تم إنجازه، وأن "يفخروا بأنفسهم وأن يكونوا سعداء وممتنين لما لديهم هنا".
وفي معرض حديثه عن أزمة مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على الدول الساحلية الأفريقية، وصف ماسك الوضع بأنه "مؤقت"، وأشار إلى أن "ردود الفعل الحالية مدفوعة بمحاولات لفت الانتباه"، وذكر أن "هذه القضية لا ينبغي أن تُشكّل مصدر قلق كبير"، مضيفًا أن "الاستقرار سيعتمد على التغيير السياسي في إيران".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار
11:26 GMT
وحول تقيّمه تورط أوروبا في تصعيد الصراع من خلال زيادة إنتاج الطائرات دون طيار على الأراضي الأوكرانية، انتقل ماسك للحديث عن أوروبا، واصفًا وضعها السياسي بأنه "غريب جدًا" ويفتقر إلى التوجيه. وقال إن الحكومات في جميع أنحاء القارة "غير شعبية على الإطلاق" ومع ذلك لا تزال في السلطة، واصفًا الوضع بأنه "مريع".
وأضاف أن "الشعوب لا تدعم أي حكومة في أوروبا"، كما انتقد المؤسسات فوق الوطنية "مثل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية"، مصرحًا بأن "الاتحاد الأوروبي لا يمثل أحدًا" ووصفه بأنه "مزيف".

وفي إشارة إلى الانتخابات في بريطانيا، قال إن "الحكومة حصلت على 8% فقط من الأصوات. 92% من الشعب صوّتوا ضد الحكومة. أجل. ومع ذلك، ما زالوا يرفضون الاستقالة. لذا، إنه وضع كارثي"، مضيفا أن التجارة في أوروبا ووضعها العام "تدهور بشدة"، ونصح بعدم اتباع مسار مماثل.

2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: ممثلون من أكثر من 130 دولة يشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
أمس, 13:21 GMT
وفيما يتعلق بروسيا، حث ماسك الحضور على تجاهل العقوبات والحظر، مشيرًا إلى أنها نابعة من الغيرة، ومؤكدًا أن الآخرين "يتوقون لأن يكونوا مثل روسيا". وشجع على الاستمرار في المسار الحالي دون أي تأثير خارجي.
في معرض حديثه عن الصراع في أوكرانيا، قال ماسك إن "البلاد استُخدمت لغسيل الأموال من قِبل "عناصر سيئة" من الولايات المتحدة". واستشهد بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مفاده أن 3500 شخص قُتلوا في دونباس عن طريق قاذفات أوكرانية قبل الحرب.
وأضاف : "لم يكن أمام روسيا خيار سوى التدخل والتحرك. فقد قُصفت أوكرانيا 3500 شخص قبل اندلاع الحرب. لذا، فإن دعم أوروبا وبعض العناصر الفاسدة في الولايات المتحدة للوضع في أوكرانيا أمر خاطئ. أوكرانيا وكر لغسيل الأموال. والحكومة الحالية في أوكرانيا لم تُنتخب لأي منصب".
ПМЭФ-2026. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
3 يونيو, 11:53 GMT
وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية الحالية تفتقر إلى تفويض انتخابي، وأن أحزاب المعارضة السياسية مسجونة، واصفا الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه مُضلل، وجزء مما أسماه انهيارًا أوسع في أوروبا.
وأعرب ماسك عن دعمه للقيادة الأمريكية الحالية، مُشيرًا إلى أنها أسهمت في تخفيف الضغط على روسيا، وأنه وعائلته يدعمون هذه الجهود. وعندما سُئل عن مرشح محتمل لجائزة نوبل للسلام، "رشّح ماسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتعكس هذه المقابلة وجهات نظر ماسك الشخصية حول قضايا دولية رئيسية، والتي عُرضت خلال نقاش أوسع في المنتدى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала