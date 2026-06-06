https://sarabic.ae/20260606/إيرول-ماسك-من-منتدى-بطرسبورغ-الاتحاد-الأوروبي-مزيف-ولا-يمثل-أحدا-1114124576.html

إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا

إيرول ماسك من منتدى بطرسبورغ: الاتحاد الأوروبي "مزيف" ولا يمثل أحدا

سبوتنيك عربي

أدلى إيرول ماسك، المهندس ورجل الأعمال، بسلسلة من التصريحات حول التطورات السياسية العالمية خلال مقابلة أجريت معه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قدم... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T16:17+0000

2026-06-06T16:17+0000

2026-06-06T16:17+0000

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في بداية النقاش مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أشاد ماسك (والد الملياردير إيلون ماسك) بتنظيم الفعالية ومكان انعقادها، واصفًا إياها بأنها "ممتازة للغاية" و"مُلفتة للنظر". ووصف المكان بأنه "جميل"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجمعات المنظمة جيدًا أصبحت نادرة. وأضاف أن على المشاركين أن يشعروا "بالفخر" و"بالحظ" لما تم إنجازه، وأن "يفخروا بأنفسهم وأن يكونوا سعداء وممتنين لما لديهم هنا".وحول تقيّمه تورط أوروبا في تصعيد الصراع من خلال زيادة إنتاج الطائرات دون طيار على الأراضي الأوكرانية، انتقل ماسك للحديث عن أوروبا، واصفًا وضعها السياسي بأنه "غريب جدًا" ويفتقر إلى التوجيه. وقال إن الحكومات في جميع أنحاء القارة "غير شعبية على الإطلاق" ومع ذلك لا تزال في السلطة، واصفًا الوضع بأنه "مريع". وأضاف أن "الشعوب لا تدعم أي حكومة في أوروبا"، كما انتقد المؤسسات فوق الوطنية "مثل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية"، مصرحًا بأن "الاتحاد الأوروبي لا يمثل أحدًا" ووصفه بأنه "مزيف".وفيما يتعلق بروسيا، حث ماسك الحضور على تجاهل العقوبات والحظر، مشيرًا إلى أنها نابعة من الغيرة، ومؤكدًا أن الآخرين "يتوقون لأن يكونوا مثل روسيا". وشجع على الاستمرار في المسار الحالي دون أي تأثير خارجي.في معرض حديثه عن الصراع في أوكرانيا، قال ماسك إن "البلاد استُخدمت لغسيل الأموال من قِبل "عناصر سيئة" من الولايات المتحدة". واستشهد بتصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مفاده أن 3500 شخص قُتلوا في دونباس عن طريق قاذفات أوكرانية قبل الحرب. وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية الحالية تفتقر إلى تفويض انتخابي، وأن أحزاب المعارضة السياسية مسجونة، واصفا الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه مُضلل، وجزء مما أسماه انهيارًا أوسع في أوروبا. وأعرب ماسك عن دعمه للقيادة الأمريكية الحالية، مُشيرًا إلى أنها أسهمت في تخفيف الضغط على روسيا، وأنه وعائلته يدعمون هذه الجهود. وعندما سُئل عن مرشح محتمل لجائزة نوبل للسلام، "رشّح ماسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وتعكس هذه المقابلة وجهات نظر ماسك الشخصية حول قضايا دولية رئيسية، والتي عُرضت خلال نقاش أوسع في المنتدى.

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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, أخبار أوكرانيا, سبوتنيك