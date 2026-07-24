https://sarabic.ae/20260724/طائرة-إم-إس-21-الجديدة-في-روسيا-تستعد-لرحلتها-الجوية-الأولى-1115472858.html
طائرة "إم إس-21" الجديدة في روسيا تستعد لرحلتها الجوية الأولى
طائرة "إم إس-21" الجديدة في روسيا تستعد لرحلتها الجوية الأولى
سبوتنيك عربي
تستعد الطائرة الأولى من الطراز التجاري المتسلسل لطائرة الركاب "إم إس-21" لإجراء رحلتها الجوية الأولى، وذلك وفقًا لما جاء في المواد الأساسية عن زيارة الرئيس... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T14:45+0000
2026-07-24T14:45+0000
2026-07-24T14:45+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_ed1acf75f5db13d7d0a0159b152b5bc7.jpg
وجاء في نص المواد: "تستعد الطائرة الأولى من الإنتاج التجاري المتسلسل من طراز "إم إس-21" حالياً لرحلتها الأولى في مصنع إيركوتسك للطيران، وهو فرع من شركة ياكوفليف المساهمة العامة".يذكر أن الطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى ذات جسم ضيق، طورتها شركة ياكوفليف (التابعة لشركة روستيخ)، وتتسع هذه الطائرة من الجيل الجديد لما بين 163 و211 راكبا.
https://sarabic.ae/20260724/بوتين-يطلع-لأول-مرة-على-المقاتلة-التدريبية-الروسية-المطورة-ياك-130-إم-فيديو-1115463642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1d/1099989660_20:0:1261:931_1920x0_80_0_0_0e6f14be5d0e4461dc619ffccaafff14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
طائرة "إم إس-21" الجديدة في روسيا تستعد لرحلتها الجوية الأولى
تستعد الطائرة الأولى من الطراز التجاري المتسلسل لطائرة الركاب "إم إس-21" لإجراء رحلتها الجوية الأولى، وذلك وفقًا لما جاء في المواد الأساسية عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى إيركوتسك، اليوم الجمعة، في مصنع إيركوتسك لصناعة الطائرات.
وجاء في نص المواد: "تستعد الطائرة الأولى من الإنتاج التجاري المتسلسل من طراز "إم إس-21" حالياً لرحلتها الأولى في مصنع إيركوتسك للطيران، وهو فرع من شركة ياكوفليف المساهمة العامة".
وأظهرت الوثائق الخاصة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى مقاطعة إيركوتسك، اليوم الجمعة، أنه يرجح تسليم طائرات "إم إس-21" من الإنتاج التسلسلي، المصنعة محليًا بالكامل، إلى شركات الطيران الروسية بعد استكمال اختبارات الاعتماد والحصول على موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي (روسافياتسيا) في عام 2027.
وجاء في البيان الرسمي: "سيبدأ تسليم الطائرات من الإنتاج التسلسلي إلى العميل بعد استكمال اختبارات الاعتماد والحصول على موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي (روسافياتسيا) على نتائجها في عام 2027".
يذكر أن الطائرة "إم إس-21" متوسطة المدى ذات جسم ضيق، طورتها شركة ياكوفليف (التابعة لشركة روستيخ)، وتتسع هذه الطائرة من الجيل الجديد لما بين 163 و211 راكبا.