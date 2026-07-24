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"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يهدد: مقتل جندي أمريكي مقابل كل جندي إيراني
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يهدد: مقتل جندي أمريكي مقابل كل جندي إيراني
سبوتنيك عربي
أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، اللواء علي عبد اللهي، اليوم الجمعة، عما وصفها بـ"معادلة جديدة" للرد على أي استهداف للمواطنين الإيرانيين، مؤكدًا... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T17:08+0000
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وقال عبد اللهي، في رسالة نشرها، إن القاعدة التي سبق أن "أثبتتها إيران للعدو" ستظل سارية، مضيفًا أن بلاده سترد على مقتل كل مواطن إيراني بإرسال جندي أمريكي إلى "درك الجحيم"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". ووجّه قائد المقر العسكري الإيراني تحذيرا للخصوم، قائلا إن بلاده "أعدت تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم"، في إشارة إلى استعدادها للرد على أي هجمات تستهدف إيران.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/عراقجي-حماية-حقوق-إيران-في-مضيق-هرمز-أحد-مبادئنا-ولن-نخضع-للتنمر-الأمريكي-1115474377.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
"مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يهدد: مقتل جندي أمريكي مقابل كل جندي إيراني
17:08 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 17:09 GMT 24.07.2026)
أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، اللواء علي عبد اللهي، اليوم الجمعة، عما وصفها بـ"معادلة جديدة" للرد على أي استهداف للمواطنين الإيرانيين، مؤكدًا أن مقتل أي إيراني سيقابله مقتل جندي أمريكي.
وقال عبد اللهي، في رسالة نشرها، إن القاعدة التي سبق أن "أثبتتها إيران للعدو" ستظل سارية، مضيفًا أن بلاده سترد على مقتل كل مواطن إيراني بإرسال جندي أمريكي إلى "درك الجحيم"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
ووجّه قائد المقر العسكري الإيراني تحذيرا للخصوم، قائلا إن بلاده "أعدت تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم"، في إشارة إلى استعدادها للرد على أي هجمات تستهدف إيران.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي
هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.