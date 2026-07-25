https://sarabic.ae/20260725/آرسنال-يعتزم-التفاوض-مع-نجم-ريال-مدريد-الإسباني-1115499124.html
آرسنال يعتزم التفاوض مع نجم ريال مدريد الإسباني
آرسنال يعتزم التفاوض مع نجم ريال مدريد الإسباني
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، دخل دائرة اهتمامات نادي آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T15:50+0000
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وأوضحت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن موسم فينيسيوس الماضي في الفريق الملكي كان صاخبا للغاية، وتوقع المتابعون أن يرحل عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الصيف الجاري، بعد خلافات مع سائر المدربين الذين تداولوا على الفريق وآخرهم ألفارو أربيلوا.ويشار إلى فينيسيوس جونيور (26 عاما) يرتبط بعقد مع ريال مدريد الإسباني حتى 30 يونيو/حزيران 2027.في وقت يدير النادي الملكي في الفترة الحالية محادثات مع فينيسيوس جونيور لتجديد العقد، بينما أبدت أندية أخرى اهتماما متزايدا بالنجم البرازيلي بهدف التعاقد معه قبل أيام عن انطلاق موسم 2026 ـ 2027.وأوضحت الصحيفة الغربية أن آرسنال يبذل كل ما لديه للتعاقد مع فينيسيوس جونيور الذي يعتبر الهدف الأول للنادي الإنجليزي هذا الصيف، كما أن مسؤولي الفريق يعتقدون أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة للتعاقد معه.
https://sarabic.ae/20251011/أغلى-لاعب-في-التاريخ-الأهلي-السعودي-يبدأ-مفاوضات-ضم-نجم-ريال-مدريد-فينيسيوس-جونيور-1105866090.html
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رياضة, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
آرسنال يعتزم التفاوض مع نجم ريال مدريد الإسباني
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، دخل دائرة اهتمامات نادي آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن موسم فينيسيوس الماضي في الفريق الملكي كان صاخبا للغاية، وتوقع المتابعون أن يرحل عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الصيف الجاري، بعد خلافات مع سائر المدربين الذين تداولوا على الفريق وآخرهم ألفارو أربيلوا.
11 أكتوبر 2025, 06:44 GMT
ويشار إلى فينيسيوس جونيور (26 عاما) يرتبط بعقد مع ريال مدريد
الإسباني حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
في وقت يدير النادي الملكي في الفترة الحالية محادثات مع فينيسيوس جونيور لتجديد العقد، بينما أبدت أندية أخرى اهتماما متزايدا بالنجم البرازيلي بهدف التعاقد معه قبل أيام عن انطلاق موسم 2026 ـ 2027.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن آرسنال يبذل كل ما لديه للتعاقد مع فينيسيوس جونيور
الذي يعتبر الهدف الأول للنادي الإنجليزي هذا الصيف، كما أن مسؤولي الفريق يعتقدون أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة للتعاقد معه.