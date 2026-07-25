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إعلام: أوروبا تخشى الاعتماد على أمريكا بعد التخلي عن الطاقة الروسية
إعلام: أوروبا تخشى الاعتماد على أمريكا بعد التخلي عن الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن أوروبا باتت تخشى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في مجال الطاقة، عقب تخليها عن واردات النفط والغاز الروسية. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T04:30+0000
2026-07-25T04:38+0000
روسيا
قطاع الطاقة
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت التقارير: "لقد زادت أوروبا بشكل ملحوظ من وارداتها من الوقود، وخاصة من الولايات المتحدة، وقد أثار هذا التطور قلقًا بالغًا بين قادة الدفاع والطاقة، الذين يخشون أن أوروبا، برفضها الغاز الروسي، تمنح واشنطن نفوذًا مفرطًا على سياستها المحلية في مجال الطاقة".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في يناير/ كانون الثاني 2026، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ في 25 أبريل/ نيسان 2026، فيما يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027.من جانبها، أكدت روسيا، في وقت سابق، أن الدول الغربية ارتكبت "خطأً فادحًا" برفضها شراء المحروقات الروسية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى خلق اعتماد جديد وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار، فيما ستواصل الدول التي تخلت عن الواردات الروسية شراء النفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار
https://sarabic.ae/20260722/دميترييف-الشتاء-سيفضح-فشل-قرارات-الطاقة-الأوروبية-1115414481.html
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روسيا, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أوروبا تخشى الاعتماد على أمريكا بعد التخلي عن الطاقة الروسية

04:30 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 25.07.2026)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية بأن أوروبا باتت تخشى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في مجال الطاقة، عقب تخليها عن واردات النفط والغاز الروسية.
وقالت التقارير: "لقد زادت أوروبا بشكل ملحوظ من وارداتها من الوقود، وخاصة من الولايات المتحدة، وقد أثار هذا التطور قلقًا بالغًا بين قادة الدفاع والطاقة، الذين يخشون أن أوروبا، برفضها الغاز الروسي، تمنح واشنطن نفوذًا مفرطًا على سياستها المحلية في مجال الطاقة".

وذكرت أن مورّدي الطاقة الأمريكيين يؤمنون حاليًا نحو ثلثي إمدادات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 80% بحلول نهاية العقد الحالي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في يناير/ كانون الثاني 2026، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.
ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ في 25 أبريل/ نيسان 2026، فيما يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027.
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كما بدأ حظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب للعقود قصيرة الأجل في 17 يونيو 2026، على أن يشمل العقود طويلة الأجل ابتداء من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027.
من جانبها، أكدت روسيا، في وقت سابق، أن الدول الغربية ارتكبت "خطأً فادحًا" برفضها شراء المحروقات الروسية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى خلق اعتماد جديد وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار، فيما ستواصل الدول التي تخلت عن الواردات الروسية شراء النفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.
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