https://sarabic.ae/20260725/إعلام-وروبا-تخشى-الاعتماد--على-أميركا-بعد-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-1115486420.html

إعلام: أوروبا تخشى الاعتماد على أمريكا بعد التخلي عن الطاقة الروسية

إعلام: أوروبا تخشى الاعتماد على أمريكا بعد التخلي عن الطاقة الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية بأن أوروبا باتت تخشى الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في مجال الطاقة، عقب تخليها عن واردات النفط والغاز الروسية. 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T04:30+0000

2026-07-25T04:30+0000

2026-07-25T04:38+0000

روسيا

قطاع الطاقة

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت التقارير: "لقد زادت أوروبا بشكل ملحوظ من وارداتها من الوقود، وخاصة من الولايات المتحدة، وقد أثار هذا التطور قلقًا بالغًا بين قادة الدفاع والطاقة، الذين يخشون أن أوروبا، برفضها الغاز الروسي، تمنح واشنطن نفوذًا مفرطًا على سياستها المحلية في مجال الطاقة".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في يناير/ كانون الثاني 2026، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل، حيّز التنفيذ في 25 أبريل/ نيسان 2026، فيما يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل في 1 يناير 2027.من جانبها، أكدت روسيا، في وقت سابق، أن الدول الغربية ارتكبت "خطأً فادحًا" برفضها شراء المحروقات الروسية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى خلق اعتماد جديد وأكثر قوة بسبب ارتفاع الأسعار، فيما ستواصل الدول التي تخلت عن الواردات الروسية شراء النفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.بوتين: وضع الاقتصاد الروسي مستقر على الرغم من المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار

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روسيا, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية