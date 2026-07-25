https://sarabic.ae/20260725/الحرب-على-إيران-هل-تتحول-لحرب-استنزاف-طويلة-لواشنطن؟-1115495346.html
الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
سبوتنيك عربي
لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعدما استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران، فيما ردت طهران باستهداف القواعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:48+0000
2026-07-25T12:48+0000
2026-07-25T12:48+0000
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الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
سبوتنيك عربي
الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
يأتي ذلك فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران وجماعة "أنصار الله" اليمنية، بـ"عقاب عسكري كبير"، مهددًا بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران.لكن ترامب، وفي الوقت نفسه، أبقى مجددًا الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، وفق تعبيره.يأتي هذا التصعيد أيضًا، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين، جهودًا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.وأوضح أن "إيران لا ترفض وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، لكنها تسعى إلى اتفاق يضمن إنهاء حالة الحرب والاستنزاف، التي تتعرض لها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى أن "أي هدنة مؤقتة لن تعالج جذور الأزمة إذا لم تترافق مع تفاهم سياسي شامل".ورجّح عياصرة "استمرار الحرب لفترة طويلة، في ظل غياب مؤشرات على حسم عسكري لأي من الطرفين"، محذرًا من أن اتساع رقعة الصراع "قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
ملفات ساخنة, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, аудио
الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعدما استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران، فيما ردت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج، على حد قولها.
يأتي ذلك فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران
وجماعة "أنصار الله" اليمنية، بـ"عقاب عسكري كبير"، مهددًا بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران.
لكن ترامب، وفي الوقت نفسه، أبقى مجددًا الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
، إن "طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، وفق تعبيره.
يأتي هذا التصعيد أيضًا، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين، جهودًا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.
في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الإيراني د. يوسف هزيمة، إن "جوهر الأزمة بين إيران والولايات المتحدة لا يكمن في قبول أو رفض طهران وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وإنما في غياب تسوية تضمن عدم عودة المواجهات".
وأوضح أن "إيران
لا ترفض وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، لكنها تسعى إلى اتفاق يضمن إنهاء حالة الحرب والاستنزاف، التي تتعرض لها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى أن "أي هدنة مؤقتة لن تعالج جذور الأزمة إذا لم تترافق مع تفاهم سياسي شامل".
في سياق متصل، أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور رامي عياصرة، أن "المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، دخلت بالفعل مرحلة حرب الاستنزاف".
ورجّح عياصرة "استمرار الحرب
لفترة طويلة، في ظل غياب مؤشرات على حسم عسكري لأي من الطرفين"، محذرًا من أن اتساع رقعة الصراع "قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة".