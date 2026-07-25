الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260725/الحرب-على-إيران-هل-تتحول-لحرب-استنزاف-طويلة-لواشنطن؟-1115495346.html
الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
سبوتنيك عربي
لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعدما استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران، فيما ردت طهران باستهداف القواعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:48+0000
2026-07-25T12:48+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115495189_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3d8e72bbe2bf84ec0b993f2b6209e68d.png
الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
سبوتنيك عربي
الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
يأتي ذلك فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران وجماعة "أنصار الله" اليمنية، بـ"عقاب عسكري كبير"، مهددًا بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران.لكن ترامب، وفي الوقت نفسه، أبقى مجددًا الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، وفق تعبيره.يأتي هذا التصعيد أيضًا، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين، جهودًا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.وأوضح أن "إيران لا ترفض وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، لكنها تسعى إلى اتفاق يضمن إنهاء حالة الحرب والاستنزاف، التي تتعرض لها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى أن "أي هدنة مؤقتة لن تعالج جذور الأزمة إذا لم تترافق مع تفاهم سياسي شامل".ورجّح عياصرة "استمرار الحرب لفترة طويلة، في ظل غياب مؤشرات على حسم عسكري لأي من الطرفين"، محذرًا من أن اتساع رقعة الصراع "قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة".
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115495189_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_29012ffb36a0fc63bc0689e1da1623eb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, аудио

الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟

12:48 GMT 25.07.2026
راديو
الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعدما استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران، فيما ردت طهران باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج، على حد قولها.
يأتي ذلك فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران وجماعة "أنصار الله" اليمنية، بـ"عقاب عسكري كبير"، مهددًا بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران.
لكن ترامب، وفي الوقت نفسه، أبقى مجددًا الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، وفق تعبيره.
يأتي هذا التصعيد أيضًا، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين، جهودًا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.

في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الإيراني د. يوسف هزيمة، إن "جوهر الأزمة بين إيران والولايات المتحدة لا يكمن في قبول أو رفض طهران وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، وإنما في غياب تسوية تضمن عدم عودة المواجهات".

وأوضح أن "إيران لا ترفض وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، لكنها تسعى إلى اتفاق يضمن إنهاء حالة الحرب والاستنزاف، التي تتعرض لها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى أن "أي هدنة مؤقتة لن تعالج جذور الأزمة إذا لم تترافق مع تفاهم سياسي شامل".

في سياق متصل، أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور رامي عياصرة، أن "المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، دخلت بالفعل مرحلة حرب الاستنزاف".

ورجّح عياصرة "استمرار الحرب لفترة طويلة، في ظل غياب مؤشرات على حسم عسكري لأي من الطرفين"، محذرًا من أن اتساع رقعة الصراع "قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала