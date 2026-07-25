https://sarabic.ae/20260725/الحرب-على-إيران-هل-تتحول-لحرب-استنزاف-طويلة-لواشنطن؟-1115495346.html

الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟

الحرب على إيران… هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟

سبوتنيك عربي

لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، بعدما استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران، فيما ردت طهران باستهداف القواعد... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

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الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟ سبوتنيك عربي الحرب على إيران…. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟

يأتي ذلك فيما توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران وجماعة "أنصار الله" اليمنية، بـ"عقاب عسكري كبير"، مهددًا بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل منشآت الطاقة والجسور في إيران.لكن ترامب، وفي الوقت نفسه، أبقى مجددًا الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "طهران لن تقبل بوقف إطلاق نارٍ مؤقت"، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، وفق تعبيره.يأتي هذا التصعيد أيضًا، في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين، جهودًا جديدة تتعلّق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عُماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز.وأوضح أن "إيران لا ترفض وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، لكنها تسعى إلى اتفاق يضمن إنهاء حالة الحرب والاستنزاف، التي تتعرض لها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى أن "أي هدنة مؤقتة لن تعالج جذور الأزمة إذا لم تترافق مع تفاهم سياسي شامل".ورجّح عياصرة "استمرار الحرب لفترة طويلة، في ظل غياب مؤشرات على حسم عسكري لأي من الطرفين"، محذرًا من أن اتساع رقعة الصراع "قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة".

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