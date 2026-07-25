https://sarabic.ae/20260725/ترامب-نتنياهو-سيزور-الولايات-المتحدة-خلال-أيام-1115487735.html
ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام
ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T06:02+0000
2026-07-25T06:02+0000
2026-07-25T06:02+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg
وقال ترامب، خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض: "نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام".وقال ترامب عن شومر، وهو يهودي: "لقد أصبح فلسطينيًا"، مضيفا أن "الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته التأسيسية الجديدة"، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور واشنطن، الاثنين المقبل، ويلتقي مع ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي ليندساي غراهام.ويأتي لقاء ترامب ونتنياهو في وقت تكمل فيه الحرب الأمركية على إيران شهرها الخامس.نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد
https://sarabic.ae/20260719/عمدة-نيويورك-يدرس-إمكانية-اعتقال-نتنياهو-1115317900.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_b19463db27a3222bd5a066d3056f29cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال ترامب، خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض: "نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام".
وأضاف: "سأرسل له (السناتور الأمريكي تشاك شومر) غدًا زيًا فلسطينيًا جميلًا، حتى يتمكن من استقبال بيبي نتنياهو، عندما يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة".
وقال ترامب عن شومر، وهو يهودي: "لقد أصبح فلسطينيًا"، مضيفا أن "الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته التأسيسية الجديدة"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور واشنطن، الاثنين المقبل، ويلتقي مع ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي ليندساي غراهام.
ويأتي لقاء ترامب ونتنياهو في وقت تكمل فيه الحرب الأمركية على إيران شهرها الخامس.