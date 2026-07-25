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ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام
ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T06:02+0000
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إسرائيل
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وقال ترامب، خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض: "نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام".وقال ترامب عن شومر، وهو ‌يهودي: "لقد أصبح فلسطينيًا"، مضيفا أن "الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته التأسيسية الجديدة"، على حد قوله.وفي ​وقت سابق، قال مكتب ⁠نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور واشنطن، الاثنين المقبل، ويلتقي ​مع ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي ليندساي غراهام.ويأتي لقاء ترامب ​ونتنياهو ‌في وقت تكمل فيه الحرب الأمركية ​على إيران شهرها الخامس.نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد
https://sarabic.ae/20260719/عمدة-نيويورك-يدرس-إمكانية-اعتقال-نتنياهو-1115317900.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام

06:02 GMT 25.07.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال ترامب، خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض: "نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام".

وأضاف: "سأرسل له (السناتور ‌الأمريكي تشاك شومر) غدًا زيًا ‌فلسطينيًا ‌جميلًا، حتى يتمكن من استقبال بيبي نتنياهو، عندما يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة".

وقال ترامب عن شومر، وهو ‌يهودي: "لقد أصبح فلسطينيًا"، مضيفا أن "الشريعة الإسلامية أصبحت مرجعيته التأسيسية الجديدة"، على حد قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
عمدة نيويورك يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو
19 يوليو, 07:17 GMT
وفي ​وقت سابق، قال مكتب ⁠نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور واشنطن، الاثنين المقبل، ويلتقي ​مع ترامب يوم الثلاثاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي ليندساي غراهام.
ويأتي لقاء ترامب ​ونتنياهو ‌في وقت تكمل فيه الحرب الأمركية ​على إيران شهرها الخامس.
نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد
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