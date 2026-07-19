https://sarabic.ae/20260719/عمدة-نيويورك-يدرس-إمكانية-اعتقال-نتنياهو-1115317900.html
عمدة نيويورك يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو
عمدة نيويورك يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، أن فريقه القانوني يدرس "بجدّية" اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا توجّه إلى نيويورك لحضور... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T07:17+0000
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وقال ممداني: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأشار إلى أنه ليس متأكدًا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرًا إلى أنه يناقش الأمر مع الفريق القانوني التابع لإدارة المدينة.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار المحكمة.وسبق أن تعهد ممداني باعتقال بنيامين نتنياهو، إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة، خلال زيارته المرتقبة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي.خبير: "الجنائية الدولية" عاجزة عن القيام بواجباتهانتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد وسنبلغ أمريكا
https://sarabic.ae/20260410/نتنياهو-يطلب-تأجيل-شهادته-في-محاكمة-الفساد-1112454456.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
عمدة نيويورك يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو
أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، أن فريقه القانوني يدرس "بجدّية" اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا توجّه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ممداني: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتابع: "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".
وأشار إلى أنه ليس متأكدًا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرًا إلى أنه يناقش الأمر مع الفريق القانوني التابع لإدارة المدينة.
وأوضح أنه "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار المحكمة.
وسبق أن تعهد ممداني باعتقال بنيامين نتنياهو، إذا ما وطأت قدماه أرض المدينة، خلال زيارته المرتقبة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي.