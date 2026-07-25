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تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في يكاترينبورغ بسبب هجوم بطائرة مسيرة
تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في يكاترينبورغ بسبب هجوم بطائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لألعاب القوى، اليوم السبت، بتعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في مدينة يكاترينبورغ شرقي روسيا، بسبب تهديد بهجوم بطائرة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T08:12+0000
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وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "تم تعليق بطولة روسيا مؤقتًا بسبب هجوم بطائرة مسيرة. سلامة جميع المشاركين، الرياضيين والمتفرجين والمدربين والحكام، هي أولويتنا القصوى. وسنعلن عن استئناف المنافسات لاحقًا".وتم إطلاق إنذار بشأن هجوم بالطائرات المسيرة في مقاطعة سفيردلوفسك، التي تتبع لها المدينة، في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت موسكو، في 25 يوليو الجاري، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة دينيس باسلر، عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي.وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يُجرى خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.ويحضر المؤتمر رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، من بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
https://sarabic.ae/20260724/خبير-مصري-قرار-الاتحاد-الدولي-لألعاب-القوى-بشأن-الرياضيين-الروس-يحمل-طابعا-سياسيا-1115460329.html
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روسيا, العالم, رياضة
روسيا, العالم, رياضة

تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في يكاترينبورغ بسبب هجوم بطائرة مسيرة

08:12 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 08:25 GMT 25.07.2026)
© Sputnik . Ilya Khamov / الانتقال إلى بنك الصوربطولة ألعاب القوى الروسية في يكاترينبورغ
بطولة ألعاب القوى الروسية في يكاترينبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Ilya Khamov
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أفادت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لألعاب القوى، اليوم السبت، بتعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في مدينة يكاترينبورغ شرقي روسيا، بسبب تهديد بهجوم بطائرة مسيرة.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "تم تعليق بطولة روسيا مؤقتًا بسبب هجوم بطائرة مسيرة. سلامة جميع المشاركين، الرياضيين والمتفرجين والمدربين والحكام، هي أولويتنا القصوى. وسنعلن عن استئناف المنافسات لاحقًا".
وتم إطلاق إنذار بشأن هجوم بالطائرات المسيرة في مقاطعة سفيردلوفسك، التي تتبع لها المدينة، في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت موسكو، في 25 يوليو الجاري، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة دينيس باسلر، عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي.
وتستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/ تموز الجاري، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في الموسم المحلي لألعاب القوى، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.
دينيس كودريافتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
خبير مصري: قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الرياضيين الروس يحمل طابعا سياسيا
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وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يُجرى خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، بشأن القيود المفروضة على الرياضيين الروس حول المشاركة في البطولات الدولية.

ويحضر المؤتمر رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، من بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
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