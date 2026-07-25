https://sarabic.ae/20260725/دراسة-الإفراط-في-مشاهدة-التلفزيون-قد-يسرع-تغيرات-الدماغ-والرجال-أكثر-تأثرا--1115497870.html

دراسة: الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يسرع تغيرات الدماغ... والرجال أكثر تأثرا

دراسة: الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يسرع تغيرات الدماغ... والرجال أكثر تأثرا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن قضاء ساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون خلال منتصف العمر قد يرتبط بتغيرات في بنية الدماغ، بما قد يزيد من احتمالات التراجع المعرفي... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T14:37+0000

2026-07-25T14:37+0000

2026-07-25T14:37+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101723/62/1017236235_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_cfb690d21cec1de75e2ed2eafcbd6cbc.jpg

وتتبعت الدراسة، التي نشرت في دورية Alzheimer's & Dementia التابعة لجمعية ألزهايمر الأمريكية، أكثر من 1700 شخص على مدار نحو 24 عامًا، بهدف استكشاف العلاقة بين أنماط الحياة الخاملة والتغيرات الدماغية المصاحبة للتقدم في العمر، وفقا لما أورده موقع "ساينس دايلي". طبيعة النشاط هي العامل الحاسم وأوضح الباحثون أن التأثير لا يرتبط بالجلوس في حد ذاته، وإنما بطبيعة النشاط المصاحب له، إذ تعد مشاهدة التلفزيون نشاطًا منخفض التحفيز الذهني، في حين يتطلب العمل المكتبي أو الأنشطة الذهنية الأخرى عمليات مستمرة مثل القراءة والكتابة والتخطيط واتخاذ القرارات وحل المشكلات. وأشاروا إلى أن ممارسة الأنشطة المحفزة للعقل قد تسهم في الحفاظ على وظائف الدماغ لفترة أطول، مقارنة بالأنشطة التي لا تتطلب تفاعلًا ذهنيًا كبيرًا. لماذا الرجال أكثر تأثرًا؟ وقال الباحث في جامعة جنوب كاليفورنيا، ناتان فيتر، إن العلاقة بين كثرة مشاهدة التلفزيون والتغيرات الدماغية بدت أكثر وضوحًا لدى الرجال مقارنة بالنساء. كما أشارت أبحاث سابقة إلى اختلاف أنماط المشاهدة بين الجنسين، إذ يميل بعض الرجال إلى متابعة المباريات الرياضية أو الأفلام لساعات متواصلة، بينما تكون مشاهدة النساء غالبًا موزعة على فترات أقصر، حتى وإن كان إجمالي وقت المشاهدة متقاربًا. الاحتياطي المعرفي ودوره في حماية الدماغ وأكد الباحثون أهمية ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي"، وهو قدرة الدماغ على مقاومة آثار الشيخوخة والتغيرات العصبية، موضحين أن الأنشطة التي تتطلب جهدًا ذهنيًا، مثل القراءة والكتابة والتخطيط وحل المشكلات، قد تسهم في تعزيز هذه القدرة. وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على صحة الدماغ لا يعتمد فقط على تقليل الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات، بل أيضًا على نوعية الأنشطة الذهنية التي يمارسها خلال يومه، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في حماية القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.

https://sarabic.ae/20260724/اكتشف-العلماء-نوعين-متخصصين-من-الخلايا-العصبية-في-الدماغ-الصغير-للقلب-1115483656.html

https://sarabic.ae/20260716/دراسة-تحذر-حاسة-الشم-قد-تكشف-أمراض-الدماغ-قبل-عقد-من-ظهورها-1115252886.html

https://sarabic.ae/20260625/الوجبات-السريعة-تؤذي-الدماغ-قبل-الجسم-دراسة-تكشف-آثارًا-مقلقة-على-الذاكرة-والمزاج-1114711108.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة