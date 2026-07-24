https://sarabic.ae/20260724/اكتشف-العلماء-نوعين-متخصصين-من-الخلايا-العصبية-في-الدماغ-الصغير-للقلب-1115483656.html

اكتشف العلماء نوعين متخصصين من الخلايا العصبية في "الدماغ الصغير" للقلب

اكتشف العلماء نوعين متخصصين من الخلايا العصبية في "الدماغ الصغير" للقلب

سبوتنيك عربي

حدد الباحثون مجموعتين متميزتين من الخلايا العصبية ضمن الجهاز العصبي الداخلي للقلب،تساعد إحدى المجموعتين في تنظيم معدل ضربات القلب وتدفق الدم أثناء النشاط... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T22:08+0000

2026-07-24T22:08+0000

2026-07-24T22:07+0000

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

قلب بشري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/06/1047418652_0:225:2855:1831_1920x0_80_0_0_d74fe250716a35e87f4f6e7601a70927.jpg

لماذا يمتلك القلب جهازه العصبي الخاص؟يتأثر كل نبضة قلب بإشارات تنتقل بين الدماغ والقلب، لكن القلب لا يُتحكم به من قِبل الدماغ وحده، فهو يحتوي أيضًا على شبكة محلية من الخلايا العصبية تُسمى "الجهاز العصبي القلبي الداخلي"، أو (ICNS)، والذي يُوصف أحيانًا بأنه "الدماغ الصغير" للقلب.لا ينبغي أخذ هذا التعبير حرفيًا،فهذه الشبكة لا تُفكر ولا تشعر ولا تتخذ قرارات واعية. بل تستقبل وتعالج الإشارات العصبية التي تُساعد في ضبط معدل ضربات القلب وتدفق الدم والنشاط الكهربائي وفقًا لتغير احتياجات الجسم.يتحدى البحث الجديد هذا التصور، إذ يُظهر أن الجهاز العصبي الموضعي للقلب يحتوي على نوعين على الأقل من الخلايا العصبية المتميزة جزيئيًا، ولكل منهما وظائف مختلفة تمامًا.إظهار الخلايا العصبية الخفية في القلبقام باحثون في جامعة ييل بتعديل فئران بالغة وراثيًا لتسهيل تحديد الخلايا العصبية داخل قلوبها، ثم جمعوا عدة تقنيات لفحص الخلايا وتتبع روابطها.إحدى هذه الطرق هي تسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية، الذي يقيس الجينات النشطة داخل كل خلية على حدة،وغالبًا ما تُفعّل الخلايا ذات الوظائف المختلفة مجموعات جينية مختلفة، مما يسمح للباحثين بفصل الخلايا المتشابهة ظاهريًا إلى مجموعات بيولوجية متميزة.كشف التحليل عن مجموعتين رئيسيتين، تم تحديدهما بواسطة مؤشرات جزيئية تُسمى Npy وDdah1. تشير هذه الأسماء إلى جينات ساعدت الباحثين على تمييز الخلايا؛ ولا تعني أن أيًا من هذين الجينين بمفرده يتحكم في وظائف القلب. تلقى نوعا الخلايا العصبية مدخلات عصبية خارجية مختلفة، وسلكا مسارات مختلفة عبر القلب، وأديا وظائف فسيولوجية منفصلة.خلايا "Npy" العصبية تدعم القلب أثناء النشاط اليوميتلقت المجموعة الأولى، المعروفة باسم الخلايا العصبية الموجبة لـ "Npy"، إشارات مرتبطة بالعصب المبهم والجهاز العصبي اللاودي بشكل أساسي.يُشار إلى الجهاز العصبي اللاودي أحيانًا باسم شبكة "الراحة والهضم" في الجسم. يُساعد هذا بشكل عام على إبطاء نبضات القلب وموازنة التأثيرات المُحفزة للجهاز العصبي الودي، الذي يزداد نشاطه أثناء ممارسة الرياضة أو التعرض للخطر أو الإجهاد العاطفي.تشير هذه النتائج إلى أن خلايا "Npy" العصبية لا تقتصر وظيفتها على ضبط عضو مكتفٍ ذاتيًا فحسب، بل هي ضرورية للحفاظ على وظيفة القلب الطبيعية، وتدفق الدم التاجي الكافي، والبقاء على قيد الحياة في الظروف الفسيولوجية الروتينية، ويبدو أنها تُشكل جزءًا من نظام التحكم اليومي للقلب، حيث تُساعد العضو باستمرار على مُواءمة نشاطه مع احتياجات الجسم.خلايا "Ddah1" العصبية تحمي القلب أثناء الإجهاد الشديدأما المجموعة الثانية من الخلايا العصبية، والتي تُسمى خلايا "Ddah1" الموجبة، فقد كان سلوكها مُختلفًا تمامًا.لم يُحدث تنشيط هذه الخلايا العصبية أو إزالتها تأثيرًا ملحوظًا أثناء راحة الفئران. في البداية، بدت هذه الخلايا أقل أهمية من مجموعة خلايا "Npy". ولم يبرز دورها الحاسم إلا عندما تعرضت الحيوانات لضغط بدني أو نفسي شديد.عند غياب الخلايا العصبية، عانت الفئران المُجهدة من اضطرابات كهربائية خطيرة أعقبها توقف مفاجئ للقلب. وقد أدى تنشيط نفس المجموعة من الخلايا إلى توفير حماية، مما ساعد القلب على البقاء مستقرًا أثناء هذا التحدي.يشير هذا إلى أن خلايا "Ddah1" العصبية تعمل كدائرة طوارئ متخصصة. قد تبقى أهميتها خفية خلال الحياة الطبيعية، لكنها تصبح حاسمة عندما يُعرّض الإجهاد الجهاز القلبي الوعائي لضغط شديد.تقسيم العمل داخل القلبتكشف هذه النتائج مجتمعةً عن تقسيم واضح للعمل داخل الجهاز العصبي القلبي الداخلي.تدعم مجموعة خلايا "Npy" معدل ضربات القلب، والدورة الدموية التاجية، والأداء القلبي الطبيعي أثناء النشاط اليومي. أما مجموعة خلايا "Ddah1" فهي أقل أهمية في حالة الراحة، لكنها تحمي الإيقاع الكهربائي للقلب عندما يُهدد الإجهاد الشديد بزعزعة استقراره.كما يُسهم في تعزيز فهمنا المتزايد بأن التواصل بين الدماغ والجسم ليس مجرد نظام أوامر أحادي الاتجاه. فالشبكات العصبية المحلية داخل الأعضاء قادرة على استقبال إشارات خارجية، ومعالجة المعلومات، وإنتاج استجابات مُتكيفة مع ظروف فسيولوجية مُحددة.هل يُمكن أن يُفضي هذا الاكتشاف إلى علاجات أفضل لأمراض القلب؟يُجرى حاليًا بحث مُتزايد حول الجهاز العصبي القلبي الداخلي باعتباره هدفًا علاجيًا مُحتملًا، وقد رُبط النشاط العصبي القلبي غير الطبيعي باضطرابات تشمل الرجفان الأذيني، وفشل القلب، والموت القلبي المفاجئ.تؤثر بعض الإجراءات الحالية على الأعصاب المُحيطة بالقلب من خلال طرق مثل التحفيز الكهربائي، أو الاستئصال بالترددات الراديوية، أو الاستئصال بالتبريد. قد تُؤثر هذه التدخلات على مناطق واسعة من الجهاز العصبي بدلًا من مجموعة خلايا مُحددة بدقة، مما قد يُساهم في تباين النتائج.من حيث المبدأ، قد تُعزز العلاجات المستقبلية مسارًا وقائيًا دون التأثير على الخلايا العصبية اللازمة لوظيفة القلب الطبيعية، كما يمكن للباحثين دراسة ما إذا كانت بعض اضطرابات النظم القلبي تنشأ جزئيًا نتيجة تلف أو فرط نشاط أو انفصال مجموعة من الخلايا العصبية القلبية.مع ذلك، تبقى هذه الاحتمالات مجرد تكهنات،فقد أُجريت التجارب على فئران مُعدلة وراثيًا، والتي لا تُحاكي قلوبها وأجهزتها العصبية بيولوجيا الإنسان بدقة.المصدر : | مجلة ناتشر العلمية |

https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-أن-ما-يقرب-من-100-من-النوبات-القلبية-والسكتات-الدماغية-ناجمة-عن-أربعة-عوامل-يمكن-تجنبها-1114271581.html

https://sarabic.ae/20260526/دراسة-المواد-الحافظة-في-الأغذية-تزيد-مخاطر-أمراض-القلب-وارتفاع-الضغط--1113768510.html

https://sarabic.ae/20260324/دراسة-11-دقيقة-نوم-إضافية-يوميا-تقلل-خطر-النوبات-القلبية-1111885710.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أخبار الأبحاث العلمية, قلب بشري