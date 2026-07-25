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عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض تدعم مسارات الوساطة الإقليمية والتهدئة
عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض تدعم مسارات الوساطة الإقليمية والتهدئة
سبوتنيك عربي
قال اللواء المتقاعد عيسى آل فايع، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الدولي، إن الرياض تنتهج سياسة تجمع بين الردع الاستراتيجي والعسكري وبين الدبلوماسية،... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T18:19+0000
2026-07-25T18:19+0000
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
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وأضاف آل فايع في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السعودية لن تتوانى عن الرد عسكريًا للدفاع عن أمنها وسيادتها ومقدراتها في حال تعرضها لأي اعتداء مباشر واسع النطاق يهدد بنيتها التحتية، وأن هذا الرد قد يكون منفردًا أو ضمن تحالف إقليمي ودولي، وهو ما تشرعنه البيانات الرسمية السعودية ومواقف مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي شددت على حق الدول في الدفاع عن النفس.وفيما يخص الموقف الإسرائيلي، أوضح الخبير الاستراتيجي أن تل أبيب قد ترى من منظور جيواستراتيجي أن تفكيك الفصائل في لبنان وسوريا والعراق يحقق لها مكاسب عسكرية أكبر وبكلفة أقل من الدخول في مواجهة مباشرة وطويلة مع طهران.وحول احتمالات انفجار الموقف في المنطقة، أشار آل فايع إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى القريب هو استمرار حالة التصعيد المنضبط، التي تتمثل في ضربات متبادلة وضغوط عسكرية وسياسية، مع بقاء قنوات الوساطة فاعلة لمنع تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت قيادة القوات المشتركة للـ"تحالف العربي" بقيادة السعودية ، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات مرتبطة بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "نفذنا عملية رد عسكريًا متناسب استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة لحركة "أنصار الله" في محافظة الحديدة"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية".وأوضح المالكي أن "ميناء الحديدة وجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إضافة إلى الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" ما زالوا يرفضون تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا" قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260725/تصويت-برأيك-ما-مآل-جولة-التصعيد-العسكري-بين-أنصار-الله-والتحالف؟-1115497205.html
https://sarabic.ae/20260725/-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-منشآت-تابعة-لشركة-أرامكو-السعودية-في-جيزان-وينبع---عاجل-1115494444.html
https://sarabic.ae/20260724/أنصار-الله-تؤكد-استمرار-الملاحة-في-باب-المندب-وتنفي-فرض-إغلاق-شامل-1115473650.html
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أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, حصري
أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, حصري

عسكري سعودي لـ"سبوتنيك": الرياض تدعم مسارات الوساطة الإقليمية والتهدئة

18:19 GMT 25.07.2026
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / STR
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال اللواء المتقاعد عيسى آل فايع، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الدولي، إن الرياض تنتهج سياسة تجمع بين الردع الاستراتيجي والعسكري وبين الدبلوماسية، وأنها مستمرة في دعم مسارات الوساطة الإقليمية وتهدئة الأزمات، ما يجعل خيار الحرب بالنسبة لها ملاذًا أخيرًا لا أولًا، وفق قوله.
وأضاف آل فايع في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السعودية لن تتوانى عن الرد عسكريًا للدفاع عن أمنها وسيادتها ومقدراتها في حال تعرضها لأي اعتداء مباشر واسع النطاق يهدد بنيتها التحتية، وأن هذا الرد قد يكون منفردًا أو ضمن تحالف إقليمي ودولي، وهو ما تشرعنه البيانات الرسمية السعودية ومواقف مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي شددت على حق الدول في الدفاع عن النفس.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
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14:05 GMT
وفيما يخص الموقف الإسرائيلي، أوضح الخبير الاستراتيجي أن تل أبيب قد ترى من منظور جيواستراتيجي أن تفكيك الفصائل في لبنان وسوريا والعراق يحقق لها مكاسب عسكرية أكبر وبكلفة أقل من الدخول في مواجهة مباشرة وطويلة مع طهران.
ولفت إلى أن مخاطر إدارة جبهات متعددة في وقت واحد، قد تدفع إسرائيل للاستمرار في إعطاء الأولوية لضرب القدرات الإقليمية المرتبطة بإيران في الدول المجاورة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وحول احتمالات انفجار الموقف في المنطقة، أشار آل فايع إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى القريب هو استمرار حالة التصعيد المنضبط، التي تتمثل في ضربات متبادلة وضغوط عسكرية وسياسية، مع بقاء قنوات الوساطة فاعلة لمنع تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة.
وحذر آل فايع من أن خطر سوء التقدير أو وقوع حوادث كبرى يظل قائمًا، وهو ما قد يدفع الأطراف نحو مواجهة أوسع، رغم حرص معظم القوى الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السعودية، على تجنب هذا السيناريو.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت قيادة القوات المشتركة للـ"تحالف العربي" بقيادة السعودية ، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات مرتبطة بالملاحة البحرية في البحر الأحمر.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
"أنصار الله" تعلن مهاجمة منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في جيزان وينبع
12:17 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "نفذنا عملية رد عسكريًا متناسب استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة تابعة لحركة "أنصار الله" في محافظة الحديدة"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري في أحد أهم الممرات المائية الدولية".
وأوضح المالكي أن "ميناء الحديدة وجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إضافة إلى الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية"، مشيرًا إلى أن "أنصار الله" ما زالوا يرفضون تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي".
الوطن العربي - مضيق باب المندب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل
أمس, 15:13 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت "أنصار الله" مهاجمة سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، قالت إنهما "خالفتا" قرار الجماعة بحظر الملاحة البحرية السعودية، مؤكدة اندلاع حريق في إحداهما.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.
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