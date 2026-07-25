https://sarabic.ae/20260725/محاصرة-المنازل-وتوسع-الاستيطان-شمالي-الضفة-الغربية-تصعيد-خطير-يهدد-بتهجير-قسري-للفلسطينيين-1115473095.html

محاصرة المنازل وتوسع الاستيطان شمالي الضفة الغربية... تصعيد خطير يهدد بتهجير قسري للفلسطينيين

محاصرة المنازل وتوسع الاستيطان شمالي الضفة الغربية... تصعيد خطير يهدد بتهجير قسري للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

تشهد محافظات شمالي الضفة الغربية تسارعا خطيرا في وتيرة المشاريع الاستيطانية، إذ تتوالى الإعلانات عن مخططات استيطانية جديدة تهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T11:00+0000

2026-07-25T11:00+0000

2026-07-25T11:00+0000

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مستوطنون إسرائيليون

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المستوطنون يحاصرون العائلات الفلسطينية شمالي الضفة ويتعدى التصعيد الاستيطاني بناء وحدات سكنية جديدة، إلى تنفيذ مخططات تشمل إقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، وبناء طرق التفافية، ومصادرة أراضٍ شاسعة، ومحاصرة المنازل الفلسطينية وفصلها بالكامل. وفي بلدة جالود جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وعلى مدار شهرين من الحصار، واجهت عائلة الطوباسي وكذلك سكان البلدة هجمات كبيرة للمستوطنين، وحصار للبلدة وحرق للمزروعات. وتعرضت البلدة إلى حرق للأراضي واقتحامات للمستوطنين بشكل دائم، وأضطرت عائلة الطوباسي بعد شهرين من حصار المستوطنين للمنزل إلى إخلائه، بعدما تم تهديدهم بالموت أو الرحيل، وأشار قريب العائلة أحمد الباشا، إلى أن العائلة المحاصرة، بقيت أخر 5 أيام محاصرة دون طعام أو شراب أو كهرباء. وقال المواطن أحمد الباشا لـ "سبوتنيك":"لقد كان هنا حصار مطبق على العائلة التي في الأعلى، مع قطع الكهرباء والطرق، فأصبح الأمر مزر جدا، وبقي لديهم القليل من المؤن التي فسدت في الثلاجة عند انقطاع التيار، ويشربون ماء ساخنا إن وجد، ويحاولون تدبير أمورهم بصعوبة، ومنذ عدة أيام يحاولون الرحيل لكنهم لا يقدرون، فالأمر صعب جدا عليهم، وبعد مغادرة العائلة، استولى المستوطنون على المنزل". وتنفذ إسرائيل المشاريع الاستيطانية شمالي الضفة بوتيرة متسارعة وبموازنات ضخمة، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون حملة ممنهجة من الهدم والتهجير، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يقطع الطريق أمام أي حل سياسي مستقبلي. وقال الخبير في شؤون الاستيطان بشار القريوتي لوكالة "سبوتنيك": "الآن سيطر المستوطنون على كل الأحياء الفلسطينية الرابطة بين جالود وقصره وبين قريوت وجالود، وهذه الاستراتيجية والمخططات هي من أخطر الإجراءات الصهيونية المتطرفة التي تهدف إلى تهجيرنا واستغلال منازلنا لإقامة بؤر استيطانية، وهذه من أصعب الظروف التي نمر بها كشعب فلسطيني، ومن أقسى ما تعانيه العائلات المحاصرة داخل أحيائنا، ولم يسبق أن حوصرت عائلات في بلدات فلسطينية ومنع عنها كل شيء". وأضاف بشار القريوتي: "هذه السيناريوهات التي نشهدها يوميا من قطعان المستوطنين لم تحدث منذ 1948 حتى الآن، فرأينا القتل والحرق والتدمير والاستيلاء على المنازل والحصار، وهي كارثة إنسانية بحق كل فلسطيني، وفي فترة قصيرة أعلن عن ثلاث مخططات استيطانية لكل منها ميزانية ضخمة بمليارات الشيكل، كما أعلن الاحتلال عن مخطط تقسيم الضفة الغربية ومخططات للاستيلاء على كل شيء، ويقابل ذلك تسارع في هدم منازلنا وتهجيرنا وتعجيزنا ومصادرة أراضينا، بينما يدعم الاحتلال المستوطنين وينفذ لهم مخططاته". وتشير المعطيات الميدانية والتقارير المتخصصة إلى أن شمالي الضفة الغربية أصبح يواجه موجة استيطانية غير مسبوقة، وتكشف التقارير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية دفعت بعملية "الضم الفعلي" للضفة بوتيرة غير مسبوقة منذ توليها السلطة في ديسمبر 2022.

https://sarabic.ae/20260714/تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-اقتحامات-واعتقالات-يومية-تحاصر-حياة-الفلسطينيين-وتدفعهم-للنزوح--1115172045.html

https://sarabic.ae/20260710/خطة-المليون-مستوطن-مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-خطورة-التسهيلات-الضريبية-الإسرائيلية-في-الضفة-1115111773.html

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