https://sarabic.ae/20260725/محافظ-نابلس-المستوطنون-يحرقون-القرى-في-وضح-النهار-ونتنياهو-يستغل-دماء-الفلسطينيين-كدعاية-انتخابية-1115500846.html

محافظ نابلس: المستوطنون يحرقون القرى في وضح النهار ونتنياهو يستغل دماء الفلسطينيين كدعاية انتخابية

محافظ نابلس: المستوطنون يحرقون القرى في وضح النهار ونتنياهو يستغل دماء الفلسطينيين كدعاية انتخابية

سبوتنيك عربي

أكد محافظ نابلس غسان دغلس، أن المحافظة تشهد تصعيدًا كبيرًا جدًا، وغير مسبوق من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين يشنون هجماتهم بحماية من جيش الاحتلال... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T17:23+0000

2026-07-25T17:23+0000

2026-07-25T17:23+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن حكومة نتنياهو تسعى لتوظيف دماء الشعب الفلسطيني، والأراضي المستهدفة، وعمليات البناء الاستيطاني، والقتل، والحرق، كدعاية انتخابية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة بعد شهرين.وأضاف المحافظ أن الواقع الحالي يشهد إغلاقًا تامًا، حيث ينظم المستوطنون مسيرات في المحافظات كافة، تزامنًا مع إغلاق الحواجز العسكرية، واصفًا الأمور بأنها أصبحت صعبة للغاية بعدما وصل الحال إلى إحراق المنازل والقتل في وضح النهار.وأوضح دغلس أن هذا التغوّل الاحتلالي يأتي نتيجة صمت المجتمع الدولي الذي ساعد ووفر الغطاء والضوء الأخضر لهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن المستوطنين يقتحمون البلدات والقرى للاعتداء والحرق، في وقت ينفذ فيه الاحتلال عمليات قتل يومية حصدت أرواح المواطنين في بيت فوريك، ودير الحطب، وترمسعيا، وعوريف، وغيرها من المناطق.وأضاف المحافظ أن هذه الأحداث تمثل دوامة عنف ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال، واصفًا ما يجري من حرق لقرى بأكملها بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق ولم يحدث من قبل، مشددًا على ضرورة وقف دوامة العنف التي تقودها حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني ليس ضد السلام بل يرفض السلاح والقتل المفروضين عليه.ووجّه دغلس رسالة في ختام تصريحاته إلى أحرار العالم والمجتمع الدولي، طالبهم فيها بإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية، داعيًا كل من يتحدث عن وجود منظومة دولية، ومجلس أمن، ومؤسسات حقوق إنسان، وجمعية عامة للأمم المتحدة، إلى إلزام إسرائيل التي تتحدى هذه المنظومة بالاستيطان والقتل، مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا وفوريًا قبل فوات الأوان.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الجمعة، ما وصفته بـ"المجزرة والجريمة الإرهابية"، التي قالت إن مستوطنين، بدعم من القوات الإسرائيلية، ارتكبوها في قرية تل غرب مدينة نابلس، وأسفرت، بحسب الوزارة، عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم أشقاء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعضها خطير.وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهجوم تخلله اقتحام للقرية وإطلاق نار على السكان، كما أشارت إلى مقتل شابين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، الخميس الماضي، مع استمرار احتجاز جثمانيهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، مقتل جندي ثان متأثرًا بجروح أصيب بها، صباحًا، في قرية تل في الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "القتيلان هما الرائد يوآف عزرا، 27 عامًا، من هرتسليا، وهو قائد بطارية مدفعية في الكتيبة 411، اللواء 282، والرقيب أول (احتياط) بنياهو ملت، 32 عامًا، من يتسهار، وهو قائد قتالي في الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس (16)، يخدم كحارس أمن في الدفاع المحلي في منطقة تل".وفرض الجيش الإسرائيلي طوقًا عسكريًا مشددًا وحصارًا كاملًا على بلدة تل ومدينة نابلس، وأغلق الحواجز والمداخل المؤدية للمنطقة.الجيش الإسرائيلي، قال في بيان، إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع، أمس الجمعة، في منطقة تل، يستعد جنوده "لشن عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب" في المنطقة، مشيرًا إلى تأجيل إجازات الجنود في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز القوات في جميع أنحاء المنطقة.

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