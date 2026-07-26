https://sarabic.ae/20260726/أبوابه-اقتلعت-وبضاعته-بقيت-متجر-ألعاب-يختصر-صمود-النبطية-جنوبي-لبنان-1115524628.html

أبوابه اقتلعت وبضاعته بقيت... متجر ألعاب يختصر صمود النبطية جنوبي لبنان

أبوابه اقتلعت وبضاعته بقيت... متجر ألعاب يختصر صمود النبطية جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

منذ أكثر من شهر ونصف، وإبان بداية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية، جالت كاميرا "سبوتنيك" في شوارع مدينة النبطية جنوبي لبنان، لتوثق حجم الدمار الواسع الذي طال... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

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وفي خضم تلك الجولة، برز مشهد لافت لمتجر ألعاب تعرض المبنى الذي يقع فيه لاستهداف مباشر، ما أدى إلى تدمير محيطه واقتلاع أبوابه بالكامل. اليوم، عادت كاميرا "سبوتنيك" إلى المكان ذاته لتلتقي بالسيد سمير جابر، صاحب متجر الألعاب، الذي عاد ليرمم ما تهدم، متحدثاً عن صموده في مدينة النبطية بالرغم من الغارات والاستهدافات في محيط المدينة.وعن بقاء بضاعته بأمان رغم غياب أبواب المتجر، يضيف جابر: "كان الباب مخلوعاً وكان المحل مُشرعاً كما هو، لا يوجد باب، يعني من يريد أن يسرق كان بإمكانه ذلك، لكن الحمد لله لم تحصل أي سرقات، كل شيء تمام، والله سيعوض علينا ببعض الخسائر المادية".وبكلمات تعكس ارتباطاً عميقاً بالأرض، يرفض جابر فكرة التخلي عن مدينته، مؤكداً بقاءه فيها مهما بلغت التضحيات: "هذه النبطية أمّنا وحبيبتنا، هذا بلدنا، إلى أين سنذهب؟ نحن صامدون إن شاء الله، وشو ما صار مش حنترك، هل تتصور أن يترك أحد أرضه؟ الله يهدي البال ويرجع الأمور كما كانت وأحسن، والنبطية ستعود أفضل مما كانت".ويختم جابر حديثه لـ "سبوتنيك"، بوصف المشهد الحالي في أسواق المدينة التي تحاول استعادة عافيتها بحذر: "حالياً النبطية تعيش حالة من الهدوء، والأسواق مقبولة وكتر خير الله، هناك زبائن تأتي ولكن بحركة خفيفة، فأنت في حالة حرب، النبطية تُعتبر اليوم خط تماس كما يُقال، والحمد لله على كل حال".

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