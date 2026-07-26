https://sarabic.ae/20260726/إعلام-السيناتور-غراهام-أراد-إقناع-ترامب-بالانضمام-إلى-هجمات-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1115512248.html
إعلام: السيناتور غراهام أراد إقناع ترامب بالانضمام إلى هجمات إسرائيل ضد "حزب الله"
إعلام: السيناتور غراهام أراد إقناع ترامب بالانضمام إلى هجمات إسرائيل ضد "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام (المصنف كمتطرف في روسيا)، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانضمام... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T12:27+0000
2026-07-26T12:27+0000
2026-07-26T12:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_789ad670d0918cc72160870bdc52018d.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مقطع فيديو لغراهام، بأنه "كان يخطط للسفر إلى فلوريدا مطلع مارس (آذار الماضي) لإقناع الرئيس ترامب، بالانضمام إلى إسرائيل في قصف "حزب الله" في لبنان".وبحسب الصحيفة، أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السيناتور عن هذه المبادرة.وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء السبت 11 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.ودعا السيناتور الأمريكي، مرارًا، إلى ممارسة ضغوط شديدة وفرض عقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، كما استهدفت خطاباته العدائية إيران والصين. وفي الوقت ذاته، دافع باستمرار عن تقديم أقصى دعم ممكن لإسرائيل.وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"
https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يتهم-السيناتور-غراهام-بالتواطؤ-مع-نتنياهو-لإجبار-واشنطن-على-الحرب-على-إيران-1111238116.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095128766_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3f6f8da6e3d234cc26d8eee7e985d527.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: السيناتور غراهام أراد إقناع ترامب بالانضمام إلى هجمات إسرائيل ضد "حزب الله"
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام (المصنف كمتطرف في روسيا)، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مقطع فيديو لغراهام، بأنه "كان يخطط للسفر إلى فلوريدا مطلع مارس (آذار الماضي) لإقناع الرئيس ترامب، بالانضمام إلى إسرائيل في قصف "حزب الله" في لبنان".
وبحسب الصحيفة، أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السيناتور عن هذه المبادرة.
وأفاد مكتب غراهام، في 12 يوليو/ تموز الجاري، أن السيناتور توفي عن عمر يناهز 71 عامًا، نتيجة مضاعفات مرض في القلب والأوعية الدموية. وكان غراهام، عاد من أوكرانيا قبل وفاته بأيام قليلة.
وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء السبت 11 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.
وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وكان في السابق من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاءً في الكونغرس.
وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.
ودعا السيناتور الأمريكي، مرارًا، إلى ممارسة ضغوط شديدة وفرض عقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، كما استهدفت خطاباته العدائية إيران والصين. وفي الوقت ذاته، دافع باستمرار عن تقديم أقصى دعم ممكن لإسرائيل.