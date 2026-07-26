https://sarabic.ae/20260726/إعلام-السيناتور-غراهام-أراد-إقناع-ترامب-بالانضمام-إلى-هجمات-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1115512248.html

إعلام: السيناتور غراهام أراد إقناع ترامب بالانضمام إلى هجمات إسرائيل ضد "حزب الله"

إعلام: السيناتور غراهام أراد إقناع ترامب بالانضمام إلى هجمات إسرائيل ضد "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام (المصنف كمتطرف في روسيا)، حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانضمام... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T12:27+0000

2026-07-26T12:27+0000

2026-07-26T12:27+0000

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مقطع فيديو لغراهام، بأنه "كان يخطط للسفر إلى فلوريدا مطلع مارس (آذار الماضي) لإقناع الرئيس ترامب، بالانضمام إلى إسرائيل في قصف "حزب الله" في لبنان".وبحسب الصحيفة، أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السيناتور عن هذه المبادرة.وقال المكتب، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي مساء السبت 11 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.وكان غراهام ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، ناقش فيها مع مسؤولين أوكرانيين العقوبات ضد روسيا، وملفات الدعم العسكري لنظام كييف.ودعا السيناتور الأمريكي، مرارًا، إلى ممارسة ضغوط شديدة وفرض عقوبات ضد روسيا، وتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، كما استهدفت خطاباته العدائية إيران والصين. وفي الوقت ذاته، دافع باستمرار عن تقديم أقصى دعم ممكن لإسرائيل.وفاة السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام "إثر مرض مفاجئ"

https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يتهم-السيناتور-غراهام-بالتواطؤ-مع-نتنياهو-لإجبار-واشنطن-على-الحرب-على-إيران-1111238116.html

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