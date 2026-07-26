الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة... صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت مصلحة الجمارك الليبية تنفيذ عملية إتلاف شحنة كبيرة من مخدر الحشيش، يتجاوز وزنها خمسة أطنان (5,000 كيلوغرام)، كانت قد ضبطت سابقًا داخل مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة، في واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات التي شهدها الميناء خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أن عملية الإتلاف جرت وفق الضوابط القانونية والاشتراطات البيئية المعتمدة، تحت إشراف نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية شرق مصراتة، وبإشراف إدارة مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة.
23 يوليو, 07:52 GMT
وشارك في تنفيذ وتأمين العملية عدد من الجهات الأمنية والخدمية، من بينها قوة العمليات المشتركة في مصراتة، ومديرية أمن المنطقة الحرة، وغرفة مراقبة الحاويات في الميناء، ووحدة الأثر (K9)، وشركة الخدمات العامة في المنطقة الوسطى، إلى جانب قسم المناولة وإدارة الأمن والسلامة في المنطقة الحرة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
الجمارك الليبية تتلف شحنة حشيش تتجاوز 5 أطنان في مصراتة
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد العقيد زهير بلقاسم امحمد، المتحدث الرسمي باسم مركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة، أنه جرى اليوم إتلاف كمية ضخمة من مخدر الحشيش تجاوز وزنها خمسة أطنان، وتمثل شحنة واحدة تم ضبطها في قضية جلب استُخدم فيها ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة.
وأوضح أن عملية الإتلاف نُفذت من قبل إدارة جمرك ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة، تحت إشراف نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شرق مصراتة، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية، إلى جانب شركة الخدمات العامة بالمنطقة الوسطى، وإدارات الأمن والسلامة والمناولة.
20 يوليو, 13:11 GMT
وأضاف أن العملية نُفذت وفق تنسيق أمني وميداني محكم بين مختلف الجهات المعنية، لتسدل الستار على واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي شهدتها البلاد.
وأشار العقيد زهير بلقاسم إلى أن نجاح هذه العملية يجسد مستوى الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الجمركية والأمنية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن رجال الجمارك والأجهزة الأمنية سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، أو استهداف عقول الشباب عبر تجارة المخدرات.