https://sarabic.ae/20260720/الذهب-في-ليبيا-لماذا-لا-تحكمه-الأسعار-العالمية؟-1115345408.html

الذهب في ليبيا... لماذا لا تحكمه الأسعار العالمية؟

الذهب في ليبيا... لماذا لا تحكمه الأسعار العالمية؟

سبوتنيك عربي

يشهد سوق الذهب في ليبيا تحركات سعرية لا تعكس دائمًا ما يحدث في الأسواق العالمية، إذ تتداخل عوامل محلية، في مقدمتها تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مع... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وبين تأثيرات الأسواق الدولية وتحديات الاستيراد وتكاليف النقل ومحدودية المعروض، تبرز تساؤلات حول أسباب اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، ومستقبل أسعار الذهب في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وسوق الصرف.وأوضح الكاديكي أن "الأسعار العالمية للذهب تمثل الأساس الذي تبنى عليه الأسعار في ليبيا، إذ ينعكس أي ارتفاع في سعر الأونصة عالميًا على أسعار الجرام في السوق المحلية، إلا أن حجم هذا الانعكاس يختلف باختلاف الظروف الداخلية ما يجعل وتيرة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في ليبيا قد تختلف عن نظيرتها في الأسواق العالمية".ولفت إلى أن "السوق الليبية تشهد في كثير من الأحيان فجوة بين الأسعار العالمية والمحلية"، مرجعًا ذلك إلى "تقلبات سعر الدولار في السوق الموازية، محدودية المعروض من الذهب، ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، هوامش الربح المرتفعة الناتجة عن المخاطر التجارية، ضعف الرقابة على بعض قنوات التداول".ورجّح الكاديكي "استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب في ليبيا إذا واصلت الأسعار العالمية ارتفاعها بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرًا إلى أن "تحسن استقرار سوق الصرف وتيسير إجراءات الاستيراد الرسمي من شأنهما تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتعزيز استقرار سوق الذهب".وشدد على أن "متابعة الأسعار العالمية وحدها لا تكفي لفهم حركة الذهب في ليبيا في ظل الدور الحاسم الذي تلعبه المتغيرات المحلية وعلى رأسها سعر صرف الدولار في تحديد السعر النهائي للمستهلك".من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق امراجع غيث في حديث لـ"سبوتنيك": "تختلف أسعار الذهب في ليبيا في آلية تحديدها عن الأسواق العالمية إذ ترتبط بشكل رئيسي بسعر صرف الدولار في السوق المحلية أكثر من ارتباطها بالسعر العالمي للمعدن النفيس".وأضاف: "أسعار الذهب عالمياً تحكمها عوامل اقتصادية واستثمارية عدة من أبرزها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إذ يؤدي رفعها عادة إلى زيادة الإقبال على الدولار باعتباره أكثر جاذبية للمستثمرين، بينما تدفع فترات الأزمات والحروب المستثمرين والأفراد إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ما يرفع الطلب عليه وبالتالي أسعاره".

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أخبار ليبيا اليوم, أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري