https://sarabic.ae/20260713/تراجع-الذهب-مع-تصاعد-التوترات-في-الشرق-الأوسط-وتوقعات-استمرار-الفائدة-المرتفعة-1115164603.html
تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة
تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة
سبوتنيك عربي
واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع تأثير تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2%، ليسجل نحو 4072.49 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.8% إلى 4081.30 دولار للأوقية. ويأتي هبوط المعدن النفيس في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت طهران منشآت أمريكية في منطقة الخليج وأعلنت مجددًا إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة.وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.
https://sarabic.ae/20260713/دولة-عربية-تسترد-375-كيلوغراما-من-الذهب-في-قضية-فساد-1115163142.html
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أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة
واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع تأثير تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط ترجيحات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2%، ليسجل نحو 4072.49 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.8% إلى 4081.30 دولار للأوقية.
ويأتي هبوط المعدن النفيس في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت طهران منشآت أمريكية في منطقة الخليج وأعلنت مجددًا إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة.
وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.