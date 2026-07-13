تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
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نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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https://sarabic.ae/20260713/تراجع-الذهب-مع-تصاعد-التوترات-في-الشرق-الأوسط-وتوقعات-استمرار-الفائدة-المرتفعة-1115164603.html
تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة
تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة
سبوتنيك عربي
واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع تأثير تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T10:17+0000
2026-07-13T10:17+0000
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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2%، ليسجل نحو 4072.49 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.8% إلى 4081.30 دولار للأوقية. ويأتي هبوط المعدن النفيس في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت طهران منشآت أمريكية في منطقة الخليج وأعلنت مجددًا إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة.وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.
https://sarabic.ae/20260713/دولة-عربية-تسترد-375-كيلوغراما-من-الذهب-في-قضية-فساد-1115163142.html
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أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

تراجع الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة

10:17 GMT 13.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع تأثير تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط ترجيحات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2%، ليسجل نحو 4072.49 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.8% إلى 4081.30 دولار للأوقية.
ويأتي هبوط المعدن النفيس في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعدما استهدفت طهران منشآت أمريكية في منطقة الخليج وأعلنت مجددًا إغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
دولة عربية تسترد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
08:51 GMT
وشنّت أمريكا عدة موجات من الضربات على إيران منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن هذه الضربات جاءت ردا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفي المقابل، ردت إيران بشن ضربات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.
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