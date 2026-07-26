https://sarabic.ae/20260726/الجيش-اللبناني-يتهم-إسرائيل-بعرقلة-انتشاره-جنوبا-ومواصلة-خرق-التفاهمات-1115510988.html

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره جنوبا ومواصلة خرق التفاهمات

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره جنوبا ومواصلة خرق التفاهمات

سبوتنيك عربي

اتهم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"مواصلة انتهاك التفاهمات القائمة والقانون الدولي"، مؤكدًا أن "الاعتداءات المتكررة تعرقل استكمال انتشار قواته جنوبي... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T11:23+0000

2026-07-26T11:23+0000

2026-07-26T11:23+0000

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وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "تواصل عمليات التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، إلى جانب تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية، بينها كفرتبنيت والنبطية، وحداثا وكونين في قضاء بنت جبيل، ونبع إبل السقي، والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون في قضاء صور"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأضاف بيان الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية "استولت على الركام في المناطق الحدودية، وفجّرت مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، كما أحرقت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأراضي الزراعية، كان آخرها في أطراف بلدة عيترون".وأكد البيان أن الجيش يواصل مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه الأمنية فيها، إلى جانب منطقتي فرون وصريفا، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بالتوازي مع استمرار عملياته في مختلف المناطق الجنوبية.وشددت قيادة الجيش اللبناني على أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل استكمال انتشار القوات اللبنانية وفق التفاهمات المعمول بها، ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ويهدد جهود ترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

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