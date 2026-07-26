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https://sarabic.ae/20260726/الجيش-اللبناني-يتهم-إسرائيل-بعرقلة-انتشاره-جنوبا-ومواصلة-خرق-التفاهمات-1115510988.html
الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره جنوبا ومواصلة خرق التفاهمات
الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره جنوبا ومواصلة خرق التفاهمات
سبوتنيك عربي
اتهم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"مواصلة انتهاك التفاهمات القائمة والقانون الدولي"، مؤكدًا أن "الاعتداءات المتكررة تعرقل استكمال انتشار قواته جنوبي... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T11:23+0000
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وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "تواصل عمليات التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، إلى جانب تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية، بينها كفرتبنيت والنبطية، وحداثا وكونين في قضاء بنت جبيل، ونبع إبل السقي، والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون في قضاء صور"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأضاف بيان الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية "استولت على الركام في المناطق الحدودية، وفجّرت مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، كما أحرقت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأراضي الزراعية، كان آخرها في أطراف بلدة عيترون".وأكد البيان أن الجيش يواصل مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه الأمنية فيها، إلى جانب منطقتي فرون وصريفا، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بالتوازي مع استمرار عملياته في مختلف المناطق الجنوبية.وشددت قيادة الجيش اللبناني على أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل استكمال انتشار القوات اللبنانية وفق التفاهمات المعمول بها، ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ويهدد جهود ترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260725/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-تفجيرا-كبيرا-ويحرق-منازل-عدة-جنوبي-لبنان-1115495976.html
https://sarabic.ae/20260724/بين-الركام-والأمل-متطوعون-يعيدون-الحياة-إلى-مدينة-صور-جنوبي-لبنان--1115472636.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله

الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره جنوبا ومواصلة خرق التفاهمات

11:23 GMT 26.07.2026
© Photoرئيس وزراء لبنان نواف سلام يغرس العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني
رئيس وزراء لبنان نواف سلام يغرس العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
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اتهم الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"مواصلة انتهاك التفاهمات القائمة والقانون الدولي"، مؤكدًا أن "الاعتداءات المتكررة تعرقل استكمال انتشار قواته جنوبي البلاد، وتؤخر عودة السكان إلى قراهم"، وفق تعبيره.
وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "تواصل عمليات التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، إلى جانب تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية، بينها كفرتبنيت والنبطية، وحداثا وكونين في قضاء بنت جبيل، ونبع إبل السقي، والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون في قضاء صور"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا ويحرق منازل عدة جنوبي لبنان
أمس, 12:58 GMT
وأضاف بيان الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية "استولت على الركام في المناطق الحدودية، وفجّرت مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، كما أحرقت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأراضي الزراعية، كان آخرها في أطراف بلدة عيترون".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضًا قرب نقاط تمركز وحداته في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهامها الميدانية، على حد قوله.

وأكد البيان أن الجيش يواصل مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه الأمنية فيها، إلى جانب منطقتي فرون وصريفا، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بالتوازي مع استمرار عملياته في مختلف المناطق الجنوبية.
وشددت قيادة الجيش اللبناني على أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرقل استكمال انتشار القوات اللبنانية وفق التفاهمات المعمول بها، ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ويهدد جهود ترسيخ الاستقرار في جنوب لبنان".
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
24 يوليو, 14:36 GMT
ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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