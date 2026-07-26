https://sarabic.ae/20260726/رئيس-البرلمان-اللبناني-يؤكد-حاجة-بلاده-لضمانة-سعودية-أميركية-إيرانية-للضغط-على-إسرائيل-1115516018.html

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد حاجة بلاده لضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد حاجة بلاده لضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن بلاده تحتاج إلى ضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل، لافتاً إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية يؤكد... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T14:17+0000

2026-07-26T14:17+0000

2026-07-26T14:17+0000

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/65/1013696570_0:773:2304:2069_1920x0_80_0_0_644c3c19c2649b769046cd6e912cb717.jpg

وصرح بري، في حديث نشرته وسائل الإعلام، اليوم الأحد، أن "لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات والتطورات في الجنوب".وأكد أن علاقته بالمملكة العربية السعودية جيدة، قائلا إن "من تحبه المملكة السعودية يحبه العالم كله".وحول الوضع الميداني جنوبي لبنان، أشار بري إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية، ومنها زوطر الغربية، يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأهالي إلى منازلهم.وكان بري قد أفاد، في وقت سابق، بأن "المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب واللبناني جوزاف عون في واشنطن، هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".وقال إن "العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الانسحاب الذي نفّذ من بلدة زوطر الغربية، يوم الاثنين، بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".بري: العبرة بعد لقاء ترامب وعون هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات

https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان