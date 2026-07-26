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رئيس البرلمان اللبناني يؤكد حاجة بلاده لضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل
رئيس البرلمان اللبناني يؤكد حاجة بلاده لضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن بلاده تحتاج إلى ضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل، لافتاً إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية يؤكد... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وصرح بري، في حديث نشرته وسائل الإعلام، اليوم الأحد، أن "لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات والتطورات في الجنوب".وأكد أن علاقته بالمملكة العربية السعودية جيدة، قائلا إن "من تحبه المملكة السعودية يحبه العالم كله".وحول الوضع الميداني جنوبي لبنان، أشار بري إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية، ومنها زوطر الغربية، يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأهالي إلى منازلهم.وكان بري قد أفاد، في وقت سابق، بأن "المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب واللبناني جوزاف عون في واشنطن، هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".وقال إن "العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الانسحاب الذي نفّذ من بلدة زوطر الغربية، يوم الاثنين، بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".بري: العبرة بعد لقاء ترامب وعون هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
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لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد حاجة بلاده لضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل

14:17 GMT 26.07.2026
© AFP 2023نبيه بري
نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AFP 2023
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صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن بلاده تحتاج إلى ضمانة "سعودية أميركية إيرانية" للضغط على إسرائيل، لافتاً إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وصرح بري، في حديث نشرته وسائل الإعلام، اليوم الأحد، أن "لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تتألف من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات والتطورات في الجنوب".
وأكد أن علاقته بالمملكة العربية السعودية جيدة، قائلا إن "من تحبه المملكة السعودية يحبه العالم كله".

ونوّه بري إلى أن علاقته برئيس الجمهورية جوزاف عون ممتازة، وأن التواصل بينهما دائم رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية.

وحول الوضع الميداني جنوبي لبنان، أشار بري إلى أن ما يجري في القرى الجنوبية، ومنها زوطر الغربية، يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأشار بري إلى إنه لم يتورط في الحرب داخل سوريا، واصفًا ذلك بأنه موقف دفع ثمنه سياسيا في علاقته مع دمشق آنذاك.

وكان بري قد أفاد، في وقت سابق، بأن "المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب واللبناني جوزاف عون في واشنطن، هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".
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وقال إن "العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الانسحاب الذي نفّذ من بلدة زوطر الغربية، يوم الاثنين، بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة".

وينص الاتفاق الإطاري الذي أبرم، في 26 حزيران/يونيو الماضي، بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته جنوبي البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
بري: العبرة بعد لقاء ترامب وعون هي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات
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