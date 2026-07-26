https://sarabic.ae/20260726/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ندرس-إخلاء-بلدات-فلسطينية-بدعوى-منع-الهجمات-في-الضفة-الغربية-1115515436.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بدعوى منع الهجمات في الضفة الغربية
وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بدعوى منع الهجمات في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" بأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20260726/الرئيس-الفلسطيني-ما-يجري-في-الضفة-الغربية-سياسة-إسرائيلية-تهدف-إلى-فرض-وقائع-جديدة-1115513397.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بدعوى منع الهجمات في الضفة الغربية
قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" بأكثر من 80%.
وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.
وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.
يشار إلى أن الضفة الغربية
تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.