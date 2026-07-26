https://sarabic.ae/20260726/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ندرس-إخلاء-بلدات-فلسطينية-بدعوى-منع-الهجمات-في-الضفة-الغربية-1115515436.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بدعوى منع الهجمات في الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بدعوى منع الهجمات في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T13:39+0000

2026-07-26T13:39+0000

2026-07-26T13:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114779692_0:74:1001:637_1920x0_80_0_0_e0ddcce62c37314d4dcc663756f0d6b3.jpg

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" بأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20260726/الرئيس-الفلسطيني-ما-يجري-في-الضفة-الغربية-سياسة-إسرائيلية-تهدف-إلى-فرض-وقائع-جديدة-1115513397.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي