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باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا

باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من دمشق، أغيد حجازي، أن فتح سوريا صفحة جديدة مع روسيا أمر طبيعي لما تمتلكه موسكو من نفوذ وقوة اقتصادية ونفطية... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

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وتابع، حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا مصلحة لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في معاداة أي طرف عالمي".وكشف حجازي أن "الولايات المتحدة وأوروبا لا تريدان علاقات سورية روسية، وهناك ضغوط تمارس على دمشق في هذا الصدد".وأشار إلى "نقاط أساسية تحتاجها سوريا من روسيا، أولها ما يتعلق بالفيتو في مجلس الأمن، وثانيها موضوع التبادل التجاري والنفط"، مضيفا: "هناك حاجة أساسية لأن يكون النفط مستورد من روسيا لأن سعره أفضل، كما أنه لا يوجد حاليا خطوط إمداد إلى سوريا غير روسيا، ويضاف إلى ذلك موضوع تسليح الجيش السوري".وقال حجازي إن "حاجة روسيا إلى سوريا أمر ضروري من أجل قضية القواعد وخطوط الإمداد في المنطقة، حيث يتم الحديث في المستقبل عن موضوع البحار الأربعة وخطوط إمداد جديدة".وحول الأمن الغذائي أكد ضيف "سبوتنيك"، على "حاجة المَزارع السورية للقمح والأسمدة من روسيا، خاصة أنه لا يوجد خطة حتى الآن لعملية معالجة موضوع الغذاء بالنسبة للأراضي الزراعية، لذلك ستكون سوريا بحاجة أكبر إلى روسيا في المستقبل، فهي تمتلك مقومات خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية".وتابع: "استطاعت روسيا أن تستغني عن الكثير من المنتجات الغربية، واتجهت إلى موضوع الصناعات الداخلية، وهذا الأمر قد يساعد سوريا في موضوع تبادل الخبرات، وقدوم صناعيين وتجاريين للاستثمار في سوريا في هذه المرحلة الانتقالية".وختم حجازي بالقول إن "الواردات من روسيا أكثر بكثير من الصادرات، وهذا ناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصناعية في سوريا، لكن ارتفاع عملية التبادل التجاري ما بين سوريا وروسيا خلال 2025 بمقدار الضعف، يعكس حجم الزيادة في عملية التعاون التجاري".

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