باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260727/باحث-سياسي-من-مصلحة-سوريا-فتح-صفحة-جديدة-مع-روسيا-1115552389.html
باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا
باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من دمشق، أغيد حجازي، أن فتح سوريا صفحة جديدة مع روسيا أمر طبيعي لما تمتلكه موسكو من نفوذ وقوة اقتصادية ونفطية... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T18:06+0000
2026-07-27T18:07+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109731266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf60891bbd8a552092cc7d7e63737d61.jpg
وتابع، حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا مصلحة لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في معاداة أي طرف عالمي".وكشف حجازي أن "الولايات المتحدة وأوروبا لا تريدان علاقات سورية روسية، وهناك ضغوط تمارس على دمشق في هذا الصدد".وأشار إلى "نقاط أساسية تحتاجها سوريا من روسيا، أولها ما يتعلق بالفيتو في مجلس الأمن، وثانيها موضوع التبادل التجاري والنفط"، مضيفا: "هناك حاجة أساسية لأن يكون النفط مستورد من روسيا لأن سعره أفضل، كما أنه لا يوجد حاليا خطوط إمداد إلى سوريا غير روسيا، ويضاف إلى ذلك موضوع تسليح الجيش السوري".وقال حجازي إن "حاجة روسيا إلى سوريا أمر ضروري من أجل قضية القواعد وخطوط الإمداد في المنطقة، حيث يتم الحديث في المستقبل عن موضوع البحار الأربعة وخطوط إمداد جديدة".وحول الأمن الغذائي أكد ضيف "سبوتنيك"، على "حاجة المَزارع السورية للقمح والأسمدة من روسيا، خاصة أنه لا يوجد خطة حتى الآن لعملية معالجة موضوع الغذاء بالنسبة للأراضي الزراعية، لذلك ستكون سوريا بحاجة أكبر إلى روسيا في المستقبل، فهي تمتلك مقومات خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية".وتابع: "استطاعت روسيا أن تستغني عن الكثير من المنتجات الغربية، واتجهت إلى موضوع الصناعات الداخلية، وهذا الأمر قد يساعد سوريا في موضوع تبادل الخبرات، وقدوم صناعيين وتجاريين للاستثمار في سوريا في هذه المرحلة الانتقالية".وختم حجازي بالقول إن "الواردات من روسيا أكثر بكثير من الصادرات، وهذا ناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصناعية في سوريا، لكن ارتفاع عملية التبادل التجاري ما بين سوريا وروسيا خلال 2025 بمقدار الضعف، يعكس حجم الزيادة في عملية التعاون التجاري".
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html
https://sarabic.ae/20260416/روسيا-وسوريا-تستأنفان-التعاون-في-مشروع-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-1112616945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109731266_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e9e7ba999caf07693498635522d2451d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الأخبار

باحث سياسي: من مصلحة سوريا فتح صفحة جديدة مع روسيا

18:06 GMT 27.07.2026 (تم التحديث: 18:07 GMT 27.07.2026)
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من دمشق، أغيد حجازي، أن فتح سوريا صفحة جديدة مع روسيا أمر طبيعي لما تمتلكه موسكو من نفوذ وقوة اقتصادية ونفطية وعسكرية.
وتابع، حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا مصلحة لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في معاداة أي طرف عالمي".
وكشف حجازي أن "الولايات المتحدة وأوروبا لا تريدان علاقات سورية روسية، وهناك ضغوط تمارس على دمشق في هذا الصدد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا
10 يونيو, 15:45 GMT
وأشار إلى "نقاط أساسية تحتاجها سوريا من روسيا، أولها ما يتعلق بالفيتو في مجلس الأمن، وثانيها موضوع التبادل التجاري والنفط"، مضيفا: "هناك حاجة أساسية لأن يكون النفط مستورد من روسيا لأن سعره أفضل، كما أنه لا يوجد حاليا خطوط إمداد إلى سوريا غير روسيا، ويضاف إلى ذلك موضوع تسليح الجيش السوري".
وقال حجازي إن "حاجة روسيا إلى سوريا أمر ضروري من أجل قضية القواعد وخطوط الإمداد في المنطقة، حيث يتم الحديث في المستقبل عن موضوع البحار الأربعة وخطوط إمداد جديدة".
وحول الأمن الغذائي أكد ضيف "سبوتنيك"، على "حاجة المَزارع السورية للقمح والأسمدة من روسيا، خاصة أنه لا يوجد خطة حتى الآن لعملية معالجة موضوع الغذاء بالنسبة للأراضي الزراعية، لذلك ستكون سوريا بحاجة أكبر إلى روسيا في المستقبل، فهي تمتلك مقومات خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية".
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
روسيا وسوريا تستأنفان التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر
16 أبريل, 16:20 GMT
وتابع: "استطاعت روسيا أن تستغني عن الكثير من المنتجات الغربية، واتجهت إلى موضوع الصناعات الداخلية، وهذا الأمر قد يساعد سوريا في موضوع تبادل الخبرات، وقدوم صناعيين وتجاريين للاستثمار في سوريا في هذه المرحلة الانتقالية".
وختم حجازي بالقول إن "الواردات من روسيا أكثر بكثير من الصادرات، وهذا ناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصناعية في سوريا، لكن ارتفاع عملية التبادل التجاري ما بين سوريا وروسيا خلال 2025 بمقدار الضعف، يعكس حجم الزيادة في عملية التعاون التجاري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала