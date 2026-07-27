https://sarabic.ae/20260727/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-باشينيان-بمبادرة-من-الجانب-الأرميني-1115550926.html

بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع باشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني

بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع باشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T16:56+0000

2026-07-27T16:56+0000

2026-07-27T16:56+0000

أرمينيا

روسيا

العالم

اقتصاد

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وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية، ولا سيما بشأن المشاكل الناشئة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين".وجاء في البيان: "على وجه الخصوص، تم التأكيد على ضرورة إجراء استفتاء وطني في أرمينيا في أسرع وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من المجموعة الاقتصادية الأوراسية".وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".وفي آذار/مارس الماضي، أقر برلمان أرمينيا، قانونا لبدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه الرئيس الأرميني، فاهان خاتشاتوريان في نيسان/أبريل.وبمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تفقد أرمينيا الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، وهي معدل التعريفة الموحد المنخفض لدول الاتحاد البالغ 5%، وحتى حق الإعفاء الجمركي على واردات بعض السلع في بعض الحالات.

https://sarabic.ae/20260622/موسكو-أرمينيا-تستغل-روسيا-لتمويل-تحولها-نحو-المسار-الأوروبي--1114590866.html

https://sarabic.ae/20260622/موسكو-أرمينيا-تستغل-روسيا-لتمويل-تحولها-نحو-المسار-الأوروبي--1114590866.html

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