https://sarabic.ae/20260727/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-باشينيان-بمبادرة-من-الجانب-الأرميني-1115550926.html
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع باشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع باشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T16:56+0000
2026-07-27T16:56+0000
2026-07-27T16:56+0000
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وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية، ولا سيما بشأن المشاكل الناشئة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين".وجاء في البيان: "على وجه الخصوص، تم التأكيد على ضرورة إجراء استفتاء وطني في أرمينيا في أسرع وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من المجموعة الاقتصادية الأوراسية".وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".وفي آذار/مارس الماضي، أقر برلمان أرمينيا، قانونا لبدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، وصادق عليه الرئيس الأرميني، فاهان خاتشاتوريان في نيسان/أبريل.وبمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تفقد أرمينيا الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، وهي معدل التعريفة الموحد المنخفض لدول الاتحاد البالغ 5%، وحتى حق الإعفاء الجمركي على واردات بعض السلع في بعض الحالات.
https://sarabic.ae/20260622/موسكو-أرمينيا-تستغل-روسيا-لتمويل-تحولها-نحو-المسار-الأوروبي--1114590866.html
https://sarabic.ae/20260622/موسكو-أرمينيا-تستغل-روسيا-لتمويل-تحولها-نحو-المسار-الأوروبي--1114590866.html
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أرمينيا, روسيا, العالم, اقتصاد
أرمينيا, روسيا, العالم, اقتصاد
بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع باشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني
أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الأرميني.
وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول جدول أعمال العلاقات الأرمينية الروسية، ولا سيما بشأن المشاكل الناشئة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين".
وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد على ضرورة إجراء استفتاء في أرمينيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن .
وجاء في البيان: "على وجه الخصوص، تم التأكيد على ضرورة إجراء استفتاء وطني في أرمينيا في أسرع وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من المجموعة الاقتصادية الأوراسية".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أنه يتعين على السياسيين في أرمينيا تحمل مسؤولية كلماتهم وإجراء استفتاء بشأن مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا أن روسيا ستقبل بأي خيار يصوت له الشعب الأرميني.
وقال لافروف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي يوم 9 مايو/أيار؛ حيث أشار إلى أنه يتعين على أرمينيا أن تقرر بنفسها، وأن تختار ما إذا كانت تريد البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونحن سنحترم أي خيار للشعب الأرميني، ولكن ليدع هذا الخيار يتحقق".
وفي آذار/مارس الماضي، أقر برلمان أرمينيا، قانونا لبدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي
، وصادق عليه الرئيس الأرميني، فاهان خاتشاتوريان في نيسان/أبريل.
من جانبه، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأن البقاء في الاتحاد الجمركي في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد أمر مستحيل.
وبمغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قد تفقد أرمينيا الامتيازات التجارية التي كانت تحصل عليها بفضل عضويتها في الاتحاد، وهي معدل التعريفة الموحد المنخفض لدول الاتحاد البالغ 5%، وحتى حق الإعفاء الجمركي على واردات بعض السلع في بعض الحالات.