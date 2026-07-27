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https://sarabic.ae/20260727/ترامب-إيران-طلبت-لقاء-معنا-وواشنطن-مستعدة-للتفاوض-للتوصل-إلى-اتفاق-1115554759.html
ترامب: إيران طلبت لقاء معنا... وواشنطن مستعدة للتفاوض للتوصل إلى اتفاق
ترامب: إيران طلبت لقاء معنا... وواشنطن مستعدة للتفاوض للتوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدًا استعداد واشنطن لإجراء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T19:10+0000
2026-07-27T19:10+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبوا عقد لقاء، سواء عبر وسطاء أو بشكل مباشر، وسنعقد هذا اللقاء، وربما يفضي إلى شيء إيجابي".وأضاف أن واشنطن وطهران تجريان، بحسب وصفه، "محادثات جيدة"، مشيرًا إلى أن الوقت سيكشف ما ستسفر عنه هذه الاتصالات.وأضاف الرئيس ترمب، بأن الولايات المتحدة تجري "محادثات جدية وعميقة" مع إيران، محذرًا من أن واشنطن ستستأنف "تحركًا عسكريًا قويًا" إذا فشلت تلك المفاوضات.ونوه إلى أنه استجاب لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة، قائلاً: "استجبت لطلب الوسطاء الذين طلبوا مني منح المفاوضات فرصة".في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أميركية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وذكر الموقع أن توصية كوبر، وعدد من المستشارين أثرت في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتخذه يوم الجمعة بتعليق قصف إيران.وتدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر تعقيدًا، مع استمرار تبادل التهديدات والضربات العسكرية من حين لآخر، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية دولية لخفض التصعيد والعودة لمسار المفاوضات، فيما زادت في الوقت ذاته التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه
https://sarabic.ae/20260727/ترامب-محادثاتنا-مع-إيران-جيدة-لكن-الخيار-العسكري-لا-يزال-مطروحا-بقوة-1115551391.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

ترامب: إيران طلبت لقاء معنا... وواشنطن مستعدة للتفاوض للتوصل إلى اتفاق

19:10 GMT 27.07.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدًا استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات قد تفضي إلى التوصل لاتفاق.
وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبوا عقد لقاء، سواء عبر وسطاء أو بشكل مباشر، وسنعقد هذا اللقاء، وربما يفضي إلى شيء إيجابي".
وأضاف أن واشنطن وطهران تجريان، بحسب وصفه، "محادثات جيدة"، مشيرًا إلى أن الوقت سيكشف ما ستسفر عنه هذه الاتصالات.
ونوه إلى أن فرص التوصل إلى نتيجة "مرتفعة"، لكنه حذر من أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الولايات المتحدة ستعود إلى توجيه ضربات ضد إيران.
وأضاف الرئيس ترمب، بأن الولايات المتحدة تجري "محادثات جدية وعميقة" مع إيران، محذرًا من أن واشنطن ستستأنف "تحركًا عسكريًا قويًا" إذا فشلت تلك المفاوضات.

وأضاف ترمب، في مقابلة صحفية: "نخوض محادثات جدية وعميقة مع إيران، وإذا فشلت فسنستأنف تحركًا عسكريًا قويًا".

ونوه إلى أنه استجاب لطلب الوسطاء الذين دعوه إلى منح المفاوضات فرصة، قائلاً: "استجبت لطلب الوسطاء الذين طلبوا مني منح المفاوضات فرصة".
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أميركية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ترامب: محادثاتنا مع إيران جيدة لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة
17:21 GMT

وكان موقع " أكسيوس" قد كشف، أمس الأحد، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأميرال براد كوبر، أوصى بوقف الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، معتبرًا أنها بلغت حدود فعاليتها.

وذكر الموقع أن توصية كوبر، وعدد من المستشارين أثرت في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتخذه يوم الجمعة بتعليق قصف إيران.
وتدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر تعقيدًا، مع استمرار تبادل التهديدات والضربات العسكرية من حين لآخر، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية دولية لخفض التصعيد والعودة لمسار المفاوضات، فيما زادت في الوقت ذاته التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه
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