https://sarabic.ae/20260727/ترامب-ردا-على-موقف-نتنياهو-من-بيع-إف-35-لتركيا-لا-أحد-يملي-علي-ما-الذي-يجب-أن-أبيعه-1115551799.html

ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه

ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه

سبوتنيك عربي

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35"، مؤكدًا أن لا أحد يملك إملاء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T17:30+0000

2026-07-27T17:30+0000

2026-07-27T17:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال ترامب، ردًا على سؤال بشأن اعتراض نتنياهو على بيع المقاتلات لتركيا: "إنه صديقي (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".وأضاف: "لا أحد سيملي عليّ ما الذي يجيب عليلنا أن نبيعه أو لا نبيعه. لقد كانت تركيا حليفًا رائعًا بالنسبة لي".غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بدلا من مطار بن غوريون، كما لم يُعلن مسبقا عن موعد الإقلاع.وفي موقف مشابه، كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، في 8 يوليو/ تموز الجاري، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير مع إيران.وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررًا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا

https://sarabic.ae/20260503/إسرائيل-تصادق-على-شراء-سربين-من-طائرات-إف-35-وإف-15-1113074158.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم