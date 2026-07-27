https://sarabic.ae/20260727/ترامب-ردا-على-موقف-نتنياهو-من-بيع-إف-35-لتركيا-لا-أحد-يملي-علي-ما-الذي-يجب-أن-أبيعه-1115551799.html
ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه
ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه
سبوتنيك عربي
استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35"، مؤكدًا أن لا أحد يملك إملاء... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T17:30+0000
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وقال ترامب، ردًا على سؤال بشأن اعتراض نتنياهو على بيع المقاتلات لتركيا: "إنه صديقي (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".وأضاف: "لا أحد سيملي عليّ ما الذي يجيب عليلنا أن نبيعه أو لا نبيعه. لقد كانت تركيا حليفًا رائعًا بالنسبة لي".غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بدلا من مطار بن غوريون، كما لم يُعلن مسبقا عن موعد الإقلاع.وفي موقف مشابه، كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، في 8 يوليو/ تموز الجاري، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير مع إيران.وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررًا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا
https://sarabic.ae/20260503/إسرائيل-تصادق-على-شراء-سربين-من-طائرات-إف-35-وإف-15-1113074158.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب ردا على موقف نتنياهو من بيع "إف-35" لتركيا: لا أحد يملي علي ما الذي يجب أن أبيعه
استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتمال تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35"، مؤكدًا أن لا أحد يملك إملاء قرارات على واشنطن بشأن مبيعاتها العسكرية.
وقال ترامب، ردًا على سؤال بشأن اعتراض نتنياهو على بيع المقاتلات لتركيا: "إنه صديقي (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)".
وأضاف: "لا أحد سيملي عليّ ما الذي يجيب عليلنا أن نبيعه أو لا نبيعه. لقد كانت تركيا حليفًا رائعًا بالنسبة لي".
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بدلا من مطار بن غوريون، كما لم يُعلن مسبقا عن موعد الإقلاع.
وبحسب المصادر، يعتزم نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب التأكيد على معارضته لأي مطالب أمريكية بانسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا، كما سيطلب من الرئيس الأمريكي عدم المضي في بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا.
وفي موقف مشابه، كشفت تقارير إعلامية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ألغى زيارته المقررة لإسرائيل، في 8 يوليو/ تموز الجاري، والتي كانت تشمل اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير مع إيران.
وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلًا عن مصادر، أن "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة مقررة لإسرائيل اليوم الأربعاء، كان من المفترض أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبوزير الدفاع يسرائيل كاتس".
وذكرت وكالة "رويترز" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن هيغسيث ألغى اجتماعا كان مقررًا اليوم مع نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتركيا، مضيفًا أن محادثات الوزير الأمريكي في إسرائيل كانت ستطرق إلى مسألة الصراع مع إيران.