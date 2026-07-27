https://sarabic.ae/20260727/نتنياهو-يغادر-إلى-واشنطن-من-قاعدة-عسكرية-وسط-اعتبارات-أمنية-ومعلومات-حساسة-عن-إيران-1115544139.html
نتنياهو يغادر إلى واشنطن من قاعدة عسكرية وسط اعتبارات أمنية و"معلومات حساسة" عن إيران
نتنياهو يغادر إلى واشنطن من قاعدة عسكرية وسط اعتبارات أمنية و"معلومات حساسة" عن إيران
سبوتنيك عربي
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بدلا من مطار بن غوريون، كما لم... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T13:56+0000
2026-07-27T13:56+0000
2026-07-27T13:56+0000
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وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في ظل مخاوف من تهديد إيراني محتمل، موضحة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير نُقل إلى موقع سري تحت الأرض. كما قرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي منع الصحفيين الدبلوماسيين من مرافقته على متن طائرة "جناح صهيون"، دون تقديم تفسير رسمي، في خطوة تأتي ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية أحاطت بالزيارة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". في سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن، بنيامين نتنياهو، يحمل خلال زيارته إلى واشنطن "معلومات حساسة" سيعرضها على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتعلق بتطورات البرنامج النووي الإيراني. وذكرت القناة أن نتنياهو سيقدم لترامب "معلومات استخباراتية حديثة" بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات أو تفاصيلها. وبحسب المصادر، يعتزم نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب التأكيد على معارضته لأي مطالب أمريكية بانسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا، كما سيطلب من الرئيس الأمريكي عدم المضي في بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا. وتأتي إيران في مقدمة الملفات التي يناقشها نتنياهو خلال زيارته، إذ أكد قبل مغادرته متجها إلى واشنطن، أن هدفه من اللقاء هو "ضمان أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام"، مشيرا إلى أن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب "عزيمة وحكمة".
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https://sarabic.ae/20260714/إعلام-ترامب-طلب-من-نتنياهو-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-سوريا-ولبنان-1115206808.html
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بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, إيران
بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, إيران
نتنياهو يغادر إلى واشنطن من قاعدة عسكرية وسط اعتبارات أمنية و"معلومات حساسة" عن إيران
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بدلا من مطار بن غوريون، كما لم يُعلن مسبقا عن موعد الإقلاع.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في ظل مخاوف من تهديد إيراني محتمل، موضحة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير نُقل إلى موقع سري تحت الأرض.
كما قرر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي منع الصحفيين الدبلوماسيين من مرافقته على متن طائرة "جناح صهيون"، دون تقديم تفسير رسمي، في خطوة تأتي ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية أحاطت بالزيارة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
في سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن، بنيامين نتنياهو، يحمل خلال زيارته إلى واشنطن "معلومات حساسة" سيعرضها على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتعلق بتطورات البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت القناة أن نتنياهو سيقدم لترامب "معلومات استخباراتية حديثة" بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات أو تفاصيلها.
وبحسب المصادر، يعتزم نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب التأكيد على معارضته لأي مطالب أمريكية بانسحاب إسرائيل من لبنان وسوريا، كما سيطلب من الرئيس الأمريكي عدم المضي في بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا.
وتأتي إيران في مقدمة الملفات التي يناقشها نتنياهو خلال زيارته، إذ أكد قبل مغادرته متجها إلى واشنطن، أن هدفه من اللقاء هو "ضمان أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام"، مشيرا إلى أن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب "عزيمة وحكمة".